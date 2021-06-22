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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل سيارة محافظ الوادى الجديد للعمل بالغاز الطبيعي

سيارة المحافظ
سيارة المحافظ

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أنه أنه أصدر توجيهاته المختصين بتحويل سيارة المحافظ المصلحية لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين لتكون أول سيارة حكومية يتم تحويلها للعمل بالغاز بالمحافظة.

وقال المحافظ فى بيان صحفى له اليوم الثلاثاء، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة وضمن خطة تحويل السيارات الحكومية بالمحافظة للعمل بالغاز الطبيعى لترشيد الإنفاق.

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تدشين محطات تحويل المركبات للغاز في الوادى الجديد

وكان محافظ الوادى الجديد، أعلن مؤخرا عن تدشين محطات تحويل تشغيل المركبات لنظام الغاز الطبيعي، وتشغيلها فى شهر يونيو المقبل من خلال شركة "طاقة"، التى تنفذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمحافظة.

أكد الزملوط، فى بيان صحفى له، عن بدء تشغيل هذه الخدمة فى شهر يونيو المقبل، فى مركز الخارجة كمرحلة أولى مع تكليف وسائل الإعلام المحلية ومراكز النيل للإعلام بتوعية الجماهير بأهمية فوائد تحويل تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى بدلًا من الوقود العادي.

وكان قد دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، يوم 14 فبراير 2021، العمل بالشبكة الأرضية لتوصيل الغاز الطبيعى لـ14 ألف منزل بمدينة الخارجة كمرحلة أولى، ضمن خطة وزارة البترول لتوصيل الغاز للمواطنين فى شتى المحافظات وتوصيل الغاز إلى عدد من القرى بالوادى الجديد بالتدريج، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس بتوصيل الغاز الطبيعى لمنازل المواطنين على مستوى الجمهوري

تحويل سيارة المحافظ بنزين محافظ الوادي الجديد غاز طبيعي محطات غاز

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