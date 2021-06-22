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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التموين" تكشف أسباب زيادة معدلات توريد القمح المحلي

صدى البلد

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن موسم القمح هذا العام شهد زيادة في معدلات الإنتاج والتوريد حيث بلغت الكميات الموردة حتي الآن 368 ألف طن مقابل 300 ألف طن بزيادة قدرها 68 ألف طن عن العام الماضي.

 

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وأشار إلي أن الطفرة الإنتاجية تعود إلي زيادة المساحات المنزرعة حيث بلغت 300  الف فدان بالإضافة إلى السعر العادل الذي جذب المزارعين ، كما أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية بعد الشرقية في كميات القمح الموردة.

 

زيادة عدد الصوامع

 

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديرية التموين لديها خطة لزيادة عدد الصوامع الحقلية الحديثة لتخزين السلع الاستراتيجية ، قائلا حيث أننا نمتلك 6 صوامع جديدة طاقة الواحدة منها 60 الف طن و مقسمة الي 12 خلية.

 

وقال يوسف إن محافظة المنيا بها 288 مشروع جمعيتي وذلك للثلاث مراحل سابقة وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في  معاينات المرحلة الرابعة فور الانتهاء من جميع طلبات المرحلة الثالثة حيث أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة طلبات المرحلة الثالثة.

التموين القمح قمح تخزين توريد

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