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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطف هاتف سيدة.. سائق توك توك يدهس طفلا أثناء هروبه بالمرج

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة، واقعة مأساوية بعدما أقدم شابان يستقلان مركبة توك توك على خطف هاتف محمول من سيدة حال سيرها بالشارع، وأثناء محاولتهما الهروب قاما بدهس طفل عمره 3 سنوات وتسببا في مقتله.


تلقى رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إشارة من المستشفي العام، مفادها استقبال جثة طفل عمره 3 سنوات.
وبالانتقال والفحص تبين قيام شابين يستقلان مركبة توك توك بخطف هاتف من سيدة أثناء سيرها بالشارع وحال محاولتهما الهروب دهسا الطفل الضحية ولقي مصرعه جراء الاصابة.


تمكنت مباحث قسم شرطة المرج من ضبط أحد المتهمين بينما لاذ الاخر بالفرار وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط المتهم الهارب.


وجار تحرير المحضر اللازم.
 

منطقة المرج محافظة القاهرة توك توك

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