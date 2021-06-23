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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علاج ضمور العضلات الشوكي

التأمين الصحي : اعتماد دواء جديد لعلاج ضمور العضلات الشوكي

صدى البلد

قال أحمد عاطف المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل،  إنه تم اعتماد دواء جديد لعلاج ضمور العضلات الشوكي، منوهًا إلى أنهم يبحثون الآن كيفية التعاقد على هذا الدواء وتوفيره من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.


أضاف "عاطف" خلال مداخلة له عبر خاصية سكايب مع برنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تنم عن اسمها فهى تشمل كافة الأمراض المستعصية سواء كانت أورامًا أو ضمور العضلات.

 

أوضح المنسق العام لمشروع التأمين الصحي الشامل، أن دخول الأدوية للسوق المصرية وتوافرها فى السوق المحلية فى الوقت سيعمل على تسهيل الأمر كثيرًا .

 

وتابع أحمد عاطف: أن هناك غرف عمليات بنظم حديثة مثل نظام الكبسولات والتى تتوفر فى مجمع الإسماعيلية وهى عبارة عن غرف معقمة بالكامل مجهزة بتصميم ومواد معينة تمنع دخول أى ميكروب.  


وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم خدمات لم تكن من موجودة من قبل ، مضيفًا أنها فى محافظة بورسعيد عملت على توفير عملية الويبل الخاصة بأمراض الاثنى عشر والبنكرياس.


أكد “عاطف” أنه فى شهر يوليو القادم ستطلق منظومة التأمين الصحي الشامل  فى محافظتي الأقصر وجنوب سيناء، لافتًا إلى أن نسب تسجيل المواطنين للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى المحافظتين  تعدى  الـ 90% .

 


 

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