بعد 25 يومًا على تطبيقه.. ماذا فعل الإغلاق بفيروس كورونا في البحرين؟

كشفت تقارير بحرينية عن انخفاض في أعداد الحالات القائمة المصابة بـ فيروس كورونا (كوفيد19)، بلغ نحو 21727 حالة بنسبة انخفاض 75.4%، منذ إعلان الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، بالمملكة غلق القطاعات والأنشطة باستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءاً من يوم الجمعة 28 مايو الماضي، وحتى مساء الإثنين، 21 يونيو الجاري، "25 يوماً"، في حين انخفضت أعداد الحالات القائمة اليومية بنحو2871 حالة قائمة يومية بنسبة انخفاض 88 %، بينما زادت أعداد الحالات المتعافية خلال نفس الفترة بنحو 51482 حالة بنسبة زيادة 20%"، بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.



وبحسب جريدة الوطن البحرينية فقد بلغ عدد الحالات القائمة بـ"كورونا" الذروة في يوم السبت 29 مايو الماضي، بتسجيل 28798 حالة، في حين انخفضت إلى أقل عدد بنحو 7071 حالة يوم الإثنين الماضي، حيث بلغ الانخفاض نحو 21727 حالة قائمة، بحسب رصد "الوطن".



وبين الرصد، الذى قامت به الجريدة تسجيل أعلى معدل في الإصابات اليومية بالفيروس في يوم السبت 29 مايو الماضي، حيث بلغ عدد الأعداد القائمة اليومية 3274 إصابة، في حين تم تسجيل أقل عدد يوم الإثنين الماضي برصد 403 حالات يومية، أي بانخفاض بلغ عدده 2817 حالة بنسبة انخفاض 88 %"، وفقاً للإحصائيات الرسمية.





وبلغ عدد المتعافين في بداية الإغلاق الجزئي 203429، بينما سجل العدد بعد مرور 25 يوماً من القرار 254913، بزيادة بلغت 51482 متعافياً بنسبة زيادة 20 %.



وكشف رصد "الوطن" عن تسجيل إجراء 4924454 فحصاً للفيروس في يوم الإثنين الماضي، في حين بلغ عدد الفحوصات بعد صدور القرار الجزئي قبل 25 يوما، 4589012 فحصاً طبياً، بزيادة 335442 فحصاً طبياً، بمعدل إجراء 13417 فحصاً يومياً".



ومن المرتقب أن تسجل البحرين إجراء 5 ملايين فحص طبي للفيروس بحلول الأحد المقبل، استناداً إلى متوسط أعداد الفحوصات اليومية التي يتم إجراؤها يومياً بنحو 13 ألف فحص.



وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى قبل 25 يوماً نحو 905133 شخصاً، في حين زاد العدد إلى 1045317 شخصاً يوم الإثنين الماضي، بزيادة بلغت 140184 شخصاً، في حين بلغ عدد من تلقوا الجرعة الثانية مع صدور قرار الإغلاق الجزئي، 766554 شخصاً، بينما بلغ العدد خلال فترة الرصد، نحو 910436 بزيادة 143882 شخصاً، وبالتالي بلغ عدد من تلقوا الجرعتين خلال 25 يوماً نحو 284066 شخصاً. وزادت أعداد الوفيات إلى 1311 حالة يوم الإثنين الماضي، من 923 حالة سجلت قبل 25 يوماً، حيث بلغت 388 حالة وفاة بنسبة زيادة 42 %. وبلغ عدد من تلقوا جرعات التطعيم المنشطة 67453 شخصاً.



وفي 20 يونيو الجاري، أعلنت وزارة الصحة إتمام الحملة الوطنية للتطعيم 6 أشهر منذ تدشينها، بتطعيم 69.4% من إجمالي عدد السكان بجرعة واحدة على الأقل بما مجموعه 2 مليون جرعة.



وأعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد19)، يوم الأربعاء 26 مايو الماضي، عن اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بدءاً من الساعة الثانية عشرة ليل الخميس الجمعة 28 مايو، وهي كالتالي: غلق كافة الأنشطة التجارية "غير الأساسية"، ومنع الأنشطة الرياضية، وغلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، والعمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، ومنع المناسبات الخاصة. وشملت الأماكن التي سيتم إغلاقها المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي ودور السينما ومحال الحلاقة والصالونات ومحلات السبا ومنع إقامة المناسبات والمؤتمرات. وقرر الفريق الوطني الطبي رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين، واتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية، مع استمرار العمل في القطاعات الأساسية وفق ما تم اتخاذه من إجراءات واشتراطات سابقة.