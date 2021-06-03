كورونا في البحرين .. تأخير الإبلاغ عن أعراض الفيروس سب تدهور الحالات

قالت الدكتورة جميلة السلمان عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فى البحرين، إن التأخير في التبليغ عن أعراض كورونا كان سبباً في تدهور الحالة الصحية لبعض الحالات القائمة، مطالبة الجميع خاصة كبار السن لسرعة الإبلاغ عن الأعراض ليتم الترتيب لهم للذهاب إلى مركز الفحص والعلاج لتقييم الحالة الصحية.

وتابعت السلمان وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية أن الإحصائيات بينت أن نسبة المتوفين من المتطعمين ولديهم أمراض مزمنة 94%%.

واوضحت السلمان أن دولة البحرين أعلنت عن إجازتها الاستخدام الطارئ لدواء جديد ضمن البروتوكول العلاجي للحالات القائمة بفيروس كورونا، وهو دواء «سوتروفيماب» الذي تنتجه شركة غلاسكو سميث كلاين، وذلك بعد تصديق وموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على الاستخدام الطارئ له.

وكان وقعت روسيا ومملكة البحرين اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد على الأراضي البحرينية .

وأعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الخميس، في بيان له عن توقيع اتفاقيه مع صندوق الثروة السيادية "ممتلكات" ومجموعة "بينوفارم" لبناء مصنع لإنتاج اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" في البحرين.

وأضاف الصندوق الروسي في بيانه:" لقد وقع صندوق الاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادية البحريني ومجموعة بينوفارم اتفاقية لبناء مؤسسة لتصنيع "سبوتنيك V" في مملكة البحرين، والتي سيتم توريد منتجاتها إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".