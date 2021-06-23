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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دلتا بلس .. سلالة جديدة من كورونا في الهند تثير ذعر العالم

تفشي فيروس كورونا
تفشي فيروس كورونا في الهند

أبلغ المسئولون في الهند عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي تحمل اسم المتغير "دلتا بلس" وهي أشد عدوى وانتشارًا عن نظيرتها السابقة.

 

ووفقا لشبكة سكاي نيوز البريطانية، أثارت هذه السلالة ذعر وقلق العالم، وقال وزير الصحة الفيدرالي راجيش بوشان في مؤتمر صحفي ، إنه تم العثور على 16 حالة من النوع الجديد للفيروس في ولاية ماهاراشترا، أمس الثلاثاء.

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ويعتقد الأطباء والمتخصصون أن المتغير "دلتا بلس" للسلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال والعدوى، وذلك بحسب مسؤولي الولاية الذين يعملون على زيادة الاختبارات وحملات التطعيم المحلية.

 

فيما قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن متغير دلتا معدي بنسبة تصل إلى 60% أكثر من متغير ألفا (كينت) الذي ظهر في ديسمبر من العام الماضي، وحاليًا في المملكة المتحدة ، تشكل السلالة دلتا أكثر من 99% من حالات كوفيد-19 المبلغ عنها .

 

وقال الخبراء مرارًا وتكرارًا إن الفيروس سيتطور باستمرار بمرور الوقت، مع وجود بعض السلالات التي تشكل خطرًا، حيث يمكنها مهاجمة جهاز المناعة بقوة.

 

ولكن برغم قوة السلالة الجديدة لكن بعض أنواع اللقاح قد تكون فعالة، حيث يعد الحصول على  جرعتين من لقاح Oxford-أسترازينكا - فايزر، فعالان ضد متغير دلتا، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من البيانات حول طفرة أخرى.

 

قامت الهند يوم الاثنين بتلقيح 8.6 مليون من أصل 950 مليون بالغ حيث بدأت في تقديم جرعات مجانية لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

 

ومنذ مايو ، قامت الهند بتطعيم أقل من 3 ملايين شخص يوميًا، ويوضح المسئولون أنه يجب تطعيم ما لا  يقل عن 10 ملايين شخص يوميا لمنع حدوث طفرات في المستقبل.

 

تم تطعيم 5.5% فقط من السكان البالغين حتى الآن ، على الرغم من أن الهند أكبر منتج للقاحات في العالم، وعدد الحالات هو الأدنى منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

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