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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحدث حاملة طائرات بريطانية تنتشر في شرق المتوسط لقتال داعش في العراق

حملة طائرات بريطانية
حملة طائرات بريطانية لقتل داعش

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا مفصلا باسم "أحدث حاملة طائرات بريطانية تنتشر في شرق المتوسط لقتال داعش في العراق".


وتظهر لقطات إقلاع وهبوط مقاتلات إف 35 على مدرج حاملة طائرات بريطانية لقتال داعش في العراق تحمل اسم "الملكة إليزابيث" التي تنتشر في شرق البحر المتوسط.

 

وقال العميد البحري ستيف مورهاوس، متحدثا على متن حاملة الطائرات، المستهدفة قتال داعش،  يبلغ وزنها 65 ألف طن في أول انتشار لها على الإطلاق، إن المملكة المتحدة تنفذ معظم المهام للقضاء على فلول "داعش" في العراق، حيث تركز الولايات المتحدة على انسحابها من أفغانستان.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تدعم فيها حاملة طائرات بريطانية العمليات العسكرية الجارية على الأرض منذ أكثر من عقدين.

أحدث حاملة طائرات بريطانية شرق المتوسط داعش داعش في العراق اخبار التوك شو

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