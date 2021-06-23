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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للحصول علي اللقاح.. إجراء هام لشركة نقل عالمية بالإمارات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أفادت شركة النقل العالمية "أوبر" بأنها تقدم رحلات مجانية إلى مراكز التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كل من إماراتي دبي وأبوظبي، إذ سيحصل الراكب على رحلتين مجانيتين على متن إحدى السيارات التابعة لأوبر، وبحد أقصى 60 درهماً لكل رحلة من وإلى مراكز التطعيم المحددة في الإمارتين، وذلك اعتباراً من أمس الثلاثاء حتى 31 يوليو المقبل.

 

 حجز الرحلات من وإلى 97 مركزاً معتمداً

وبحسب البيان الصحفي الصادر عن الشركة العالمية والذي حصل موقع" 24" الإماراتي على نسخة منه، يمكن عبر تطبيق "أوبر" حجز الرحلات من وإلى 97 مركزاً معتمداً للتطعيم تشمل مراكز تابعة لهيئة صحة دبي وأخرى تابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ومجموعة من المراكز المختارة في أبوظبي.

 

وبدوره؛ أثنى المدير العام الإقليمي لدى "أوبر" في الإمارات رفاد محاسنة، بالجهود الحكومية الحثيثة لتوفير اللقاحات إلى كافة المواطنين والمقيمين المؤهلين للحصول على التطعيم في الدولة.

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الإمارات تعلن تقديم 104,184 جرعة لقاح وتسجيل 1,988 إصابة جديدة بـ كورونا

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الإمارات: تقديم 118,856 جرعة من لقاح «كورونا»

وذكر "حرصت أوبر منذ تفشي الوباء على إيجاد سبل مختلفة لدعم مجتمعاتنا وإعطاء الأولوية لصحة وسلامة أفرادها وكذلك حرصنا على إبقاء حركة التنقل في المدن طبيعية في وقت تأثرت فيه بشكل كبير نتيجة الوباء، وتشكل حملة الخصومات الخاصة بالتطعيم جزءاً من جهودنا لتوظيف التكنولوجيا من أجل إحداث تأثير إيجابي في المجتمعات ودعم المساعي الحكومية الناجحة لحماية المجتمعات من فيروس كورونا".

فيروس كورونا لقاح كورونا الامارات مراكز التطعيم أوبر

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