بملابس على الموضة.. زوجة ماجد المصري تتألق بهذه الإطلالة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها دبي.

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة أنيقة و جذابة، حيث ارتدت بنطلون لامع باللون الذهبي وهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة و نسقت معه بلوزة جذابة باللون الأبيض.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء ذا كعب عالي كما ارتدت حقيبة صغيرة الحجم باللون الأسود، و تزينت بمجموعة من الإكسسوارات و المجوهرات الراقية و الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة ماجد المصري على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتي.

من جانب آخر، يحرص الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيه بأحدث الصور واللقطات بمجموعة من الإطلالات المتنوعة، حيث يظهر بالملابس الكاجوال أو الكلاسيكية، كما يلفت الأنظار بمجموعة من القمصان المشجرة والنظارات الشمسية.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.



وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.



"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

