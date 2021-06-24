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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تتألق في تدريبات الرقص

"الرقص غذاء الروح" سمية الخشاب تتألق في تدريبات الرقص..فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى،بـ فيديو جديد من صالة الرقص.

وظهرت النجمة سمية الخشاب خلال فيديو الرقص الذى نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" وهى ترقص برفقتها عددا من الفتيات على أنغام أغنية أجنبية.

وكتبت الفنانة سمية الخشاب معلقة على  الفيديو:"الرياضة والرقص غذاء الروح والجسد والعقل 💪🏼وعلى فكرة بعشق الKpop ".
 

وتحتفل حاليا سمية الخشاب بنجاح أغنيتها الجديدة "أوعدك" التي شاركت فيها مطرب المهرجانات عمر كمال، واحتلت أغنية (أوعدك - ملبن)، التريند رقم ١ على موقع “يوتيوب” بعد ساعات من طرحها.

تقول كلمات الأغنية: “أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك”.

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وكانت علقت الفنانة سمية الخشاب على أزمة المخرج تميم يونس، بعدما اتهمته طليقته باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

وكتبت سمية الخشاب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة".

وتابعت في تغريدة أخرى "أنت أي كلام"؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية "أنتي أي كلام".

وطالبت سمية الخشاب أي امرأة تتعرض لهذا الموقف بعدم الخجل وأن تحكي ما حدث معها مؤكدة أن الجميع سيقف إلى جانبها.

 

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