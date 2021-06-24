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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

مؤتمر برلين يشدد على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا و43 قتيلا بقصف في إقليم تيجراي بـ إثيوبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

هيئة قناة السويس تعلن توصلها لتسوية في قضية السفينة الجانحة
السيسي يعين أول سفير في قطر منذ 2017
واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعيم القاعدة باليمن
إثيوبيا.. 43 قتيلاً بقصف في إقليم تيجراي وأمريكا تدين بشدة
الحزب الحاكم بالجزائر يفوز بالانتخابات التشريعية
مواجهة بحرية روسية ـ بريطانية تزيد الخلافات بين موسكو والغرب
سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

 

وقالت صحيفة "الوطن" إن هيئة قناة السويس أعلنت عن توصلها لتسوية في قضية السفينة إيفر غيفن التي أغلقت الممر المائي الحيوي لمدة أسبوع تقريبًا، حيث قالت إنها توصلت اتفاق مبدئي يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الانقاذ.

 

وذكرت "الراي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر ، قراراً جمهورياً بتعيين السفير عمرو الشربيني، سفيراً فوق العادة مفوضاً لدى دولة قطر، وذلك لأول مرة منذ 2017.

 

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أعلن عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

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وأشارت "الأنباء" إلى أن رئيس وزراء ليبيا الانتقالي عبدالحميد الدبيبة طلب مساعدة دولية لسحب المقاتلين الأجانب من بلاده، وذلك في خطاب ألقاه خلال مؤتمر برلين 2 الذي يستهدف دعم عملية السلام، وحشد الدعم الدولي لضمان إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر وسحب المقاتلين الأجانب وتوحيد القوات المسلحة الليبية المنقسمة.

 

ونقلت "الجريدة" عن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش قولها: "نريد فتح الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا"، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده "تشترك في الهدف المتمثل في وجود ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وبعيدة عن التدخل الأجنبي".

 

وأشارت "الوطن" إلى أن مسؤول بالقطاع الطبي قال إن ضربة جوية قتلت 43 على الأقل في بلدة توغوغا في إقليم تيجراي بإثيوبيا بعد قول سكان إن قتالاً جديداً اندلع في الأيام القليلة الماضية شمالي مقلي عاصمة الإقليم.

 

وقالت "القبس" إن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أدان القصف في إقليم تيجراي، داعيًا إلى إجراء تحقيق فوري مستقل ومحاسبة المسئولين.

 

وذكرت "الجريدة" أن المجلس الدستوري في الجزائر، أعلن أنّ الحزب الحاكم في البلاد، "جبهة التحرير الوطني"، حصد في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 12 يونيو الجاري وسجّلت أدنى نسبة إقبال على الإطلاق، أكبر عدد من المقاعد بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407.

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دوليًا، قالت "الأنباء" إن روسيا أعلنت أنها أطلقت أعيرة تحذيرية وألقت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإبعادها عن مياه تقول موسكو إنها تابعة لها في البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، وأعلنت موسكو أنها تعتزم استدعاء السفير البريطاني مطالبة لندن بالتحقيق في التصرف الخطير لمدمرتها.

 

وذكرت "الراي" أن بريطانيا رفضت الرواية الروسية للواقعة قائلة إنها تعتقد أن أي أعيرة أطلقت كانت في إطار تدريبات مدفعية روسية معلن عنها مسبقا وأنه لم تلق أي قنابل، لكنها أكدت أن مدمرتها أبحرت عبر ما قالت إنها مياه أوكرانية.

مؤتمر برلين ليبيا القوات الأجنبية تيجراي اثيوبيا الكويت مصر

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