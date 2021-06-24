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رئيس التحرير
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اقتصاد

تمكينها في أداء دورها الحضاري

وزير الإسكان: اهتمام كبير بتحسين جودة الحياة في منطقة القاهرة الخديوية

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض مقترحات إدارة منطقة القاهرة الخديوية، بالشكل الذى يليق بالقيمة التاريخية للمنطقة، وبما يضمن استدامة أعمال التنمية والتطوير التى تم تنفيذها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وممثلى عدد من الجهات المالكة لبعض الأصول بالمنطقة.

وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منطقة القاهرة الخديوية، ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، لإعادة رونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخى والثقافى والسياحى والأثرى، وتحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين، وإتاحة مناطق حضارية تتيح لهم التنزه وممارسة الأنشطة المختلفة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الوزير، أنه يتم العمل على إنشاء مجتمعات عمرانية عصرية حديثة، وذلك بالتوازى مع تنفيذ أعمال التطوير والتنمية فى العمران القائم، ولا سيما بالقاهرة التاريخية، لتتكامل مع مركز ريادة المال والأعمال "العاصمة الإدارية الجديدة" الجارى تنفيذه حالياً ليشكلا معاً "العاصمة الجديدة" للدولة المصرية الحديثة.

 

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وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى مقترحات الجهات المالكة لبعض الأصول بمنطقة القاهرة الخديوية، حول إدارة المنطقة، من أجل ضمان استدامة أعمال التطوير التى تم ويجرى تنفيذها، مشدداً على ضرورة وضع قواعد واشتراطات ونظام إدارة مختلف لمنطقة القاهرة الخديوية، من أجل إظهارها بالشكل اللائق بها، نظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من قيمة تاريخية، وموقع متميز يتوسط مدينة القاهرة.
 

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