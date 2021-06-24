تقديم الخدمات الطبية لـ 703 آلاف سيدة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة والتي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية لـ 703 الف و 400 سيدة بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

وأشار الدكتور احمد خليل منسق المبادرة بالمحافظة، أن الهدف من المبادرة ، الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وامراض سكر الدم من خلال قياس السكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي، ويتم تحويل الحالات المشتبه بها الي مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزى، ومستشفي ملوي، كما يتم تحويل الحالات لإجراء التحاليل والاشاعات الي مركز الأورام بالمنيا لاتخاذ اللازم بالمجان.

وفي سياق متصل أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي ، أن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

قال الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نظمت قافلة طبية، بقرية بنى صامت، بمركز بني مزار، خلال يومي 21و22 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1871 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 406 حالة جراحة و510 حالة أطفال و266 باطنة و152 قلب و86 نساء و 30 تنظيم اسرة و 93 اسنان و231 جلدية و97 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتية، وعمل 9 حالة رسم قلب، و عمل 9 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 124 متردد، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 38 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 80 متردد، حيث تم استخدام 9 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.