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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

1200 شمندورة للحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر

1200 شمندورة للحفاظ
1200 شمندورة للحفاظ على الشعاب المرجانية

أعلنت محافظة البحر الاحمر عن ببناء أكبر مشروع شامندورات يصل 1200 شمندورة بمساعدة خبراء وأياد مصرية

بهدف الحفاظ على الحفاظ على الشعاب المرجانية من استخدام الخطاف في مناطق الغطس، قامت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر،.

 

يقوم المشروع على استخدام تكنولوجيا متطورة والاعتماد على خامات مستوردة من اجل تقليل التكلفة ولتواكب الزيادة المطردة في اطوال واحجام المراكب السياحية، كما أنه يقوم على انشاء نظام تمويل ذاتي بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وجهاز المحميات الطبيعية ويتم ادخال تكنولوجيا تصنيع مختلفة من أجل زيادة عدد الشامندورات وحماية الشعاب المرجانية.

 

وناشدت جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالالتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، وإبلاغ الجمعية عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها.

 

 

 

البحر الأحمر الشعاب المرجانية الغردقة مشروع الشمندورات مناطق الغطس 1200 شمندورة

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