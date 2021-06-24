"الشرقية للدخان" تكشف موعد زيادة أسعار السجائر الجديدة .. فيديو

قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشرقية للدخان، إن زيادة أسعار السجائر الجديدة، لم تطبق حتى الآن، ومن المتوقع أن تطبق في الأسبوع الأول من شهر يوليو حسب القانون الذي صدر منذ 3 سنوات.

وتابع "أمان"، خلال مداخلة هاتفية بـ أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن القانون ينص على زيادة أسعار السجائر ربع جنيه للتأمين الصحي، وربع جنيه آخر ضريبة قيمة مضافة كل 3 سنوات.

ولفت إلى أن وزارة الصحة تغير التحذيرات المتواجدة على السجائر، وننتظر الصور أو التحذيرات الجديدة على السجائر بشكل فوري بإذن الله.



موعد زيادة أسعار السجائر

وفي سياق آخر، قال الدكتور عصام المغازى مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الصدر، إن عدد المدخنين فى العالم يصل إلى مليار شخص، وحجم تجارة السجائر يبلغ مليارات الدولارات.

وأضاف الدكتور عصام المغازي، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية "ten "، أن شركات السجائر دائما ما تخدع الأشخاص بأشياء براقة لكى تجذبهم للشراء وتعمل على التنوع فى الدعايا لمبيعاتها من خلال إنتاج السجائر منخفضة القطران أو سجائر للنساء، ومن آخر الخدع التي قدمتها شركات السجائر هي السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.

وأوضح مدير الجمعية المصرية لمكافحة التدخين والسل وأمراض الصدر، أن شركات السجائر تضع تركيزها مع فئة الشباب والمرأة، ويأتي ذلك من خلال استغلال السوشيال ميديا والعديد من المشاهير مثل الفنانين لكى يخدعوا الأشخاص بأنها ليست سجائر حقيقة وإنما هي بديل للتدخين.

وأكد أن السجائر الإلكترونية تحتوى على مواد خطرة مثل سائل به نيكوتين، والذى يؤثر كثيرا على الرئة، منوها إلى وجود حملات للتوعية خلال الفترة القادمة ستقدم بلغة الشباب لتوصيل الرسالة لهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر” و"فيسبوك" و"إنستجرام".

وفي وقت سابق، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، "إن مصر من أقل الدول التي تفرض نسبة ضرائب على السجائر ، مؤكدا أن شركة الشرقية للدخان تحولت من شركة قطاع أعمال إلى شركة قطاع خاص منذ عامين وهذا أعطى لنا فرصة التحرك بطريقة القطاع الخاص".

وأضاف أمان، خلال لقائه في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر "، أن الدولة لم تفقد بيضة ذهب بتحويلنا من شركة قطاع أعمال إلى شركة مساهمة ولكن العكس صحيح ، لافتا أن جميع أنواع السجائر ستزيد 50 قرشا في الأسبوع الأول من يوليو .



وأوضح هاني أمان، أن دخل الشركة وصل ألي 70 مليار جنيه واقتربنا من تجاوز دخل قناه السويس للموازنة العامة ، مشيرا إلى أن الشركة تعتبر صح قوي في الصناعات مؤكدا أن الشركة مقامة علي مساحة 350 فدانا.

وتابع: أن سعر علبة السجائر "الكليوباترا " بدون ضرائب تصل إلى 3.5 جنيه، مؤكدا أن ضريبة القيمة المضافة المتغيرة 50% من سعر المستهلك و4 جنيهات خاصين بضريبة الشركة و85 قرشا تأمين صحي وهذا ما سيتم زيادته خلال الفترة القادمة.