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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف..الغندور يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ ساسي

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة لـ فرجاني ساسي نجم الفريق عقب عدم عودته للفريق مرة أخرى بعد سفره للمنتخب في تونس.

وأكد الغندور في تصريحات عبر برنامجه بـ قناة “ الزمالك ” أن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك حرص على الاتصال بـ ساسي منذ سفره ولكن الأخير لم يرد ثم قام بالاتصال بـ مهند عون وكيل اللاعب ولم يرد هو الآخر.

وأضاف أن محامي نادي الزمالك هاتف محامي ساسي ليخبره أن اللاعب مرتبط بعقد مع الزمالك حيث أن العقد ينص على أن اللاعب عقده مستمر حتى نهاية الموسم ليؤكد له محامي ساسي أنه سيتواصل مع اللاعب ويرد عليه .

 

ووجه رسالة لـ ساسي “ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف ” مشددا ان ساسي في حال استقر على عدم تجديد عقده مع الزمالك يجب ان يعلن الامر بصراحه وثقة متنكرا اختفائه وغيابه

 

وأضاف ان ساسي للاعب كبير وإضافة كبيرة لفريق الزمالك ولكن الفريق الأبيض أيضا من اكبر الفرق الافريقية وحقق العديد من البطولات طوال تاريخه دون وجود فرجاني ساسي.

وأكمل ان جماهير الزمالك يجب ان تدرك الحقيقة مشددا أن التلاعب بـ مشاعر الجماهير امر سيىء 

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حسين لبيب يلمح لإمكانية تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

نجحت الجنة المكلفة بإدارة النادي تمديد عقد زيزو عقب الجلسة التي جمعت إدارة النادي واللاعب.

 

وأكد الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على سهولة المفاوضات مع أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق لتمديد عقده.

وقال لبيب في تصريحات لقناة الزمالك : "تم تمديد عقد زيزو بعد عقد جلسة معه رفقة والده، والمفاوضات انتهت مع اللاعب بشكل سريع وسهل".

وأضاف : "زيزو قال لنا من الجلسة الأولى أنه يريد البقاء في نادي الزمالك، وأنه تحت أمر نادي الزمالك في أي شئ وهو ما سهل من المفاوضات".

وتابع : "زيزو من اللاعبين الكبار في الفريق ومن أصحاب المهارات الخاصة، لذلك كان لابد من بقاءه واستمراره معنا لأكبر وقت ممكن".

وقام نادي الزمالك بتمديد عقد اللاعب في إطار سياسة اللجنة بالحفاظ على قوام الفريق الأول.

 

والد زيزو : الزمالك يضيف لنجلي وسيستمر حتى الاعتزال 
 

وجه مصطفى سيد والد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، عقب التجديد لنجله لمدة ثلاثة مواسم.

وأضاف والد اللاعب أن هذا المجلس عاشق للنادي، ويهمه مصلحة الزمالك ويعمل بإخلاص، وبذل جهد كبير حتى التجديد للاعب.

وأكد مصطفى سيد أن نادي الزمالك كبير، وشرف لأي لاعب التواجد داخل جدران القلعة البيضاء، والنادي أضاف الكثير لزيزو ولكافة اللاعبين.

وأشار والد اللاعب إلى أن زيزو سيظل دائما لاعبا بالزمالك ، الذي هو صاحب الفضل عليه وصنع اسمه ونجوميته، حتى الاعتزال.

وتمنى والد اللاعب أن يساهم نجله، مع زملائه بالفريق في التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر .

الزمالك تونس فرجاني ساسي خالد الغندور حسين لبيب فريق الزمالك

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