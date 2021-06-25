كوبا أمريكا 2020 .. أوروجواي تحقق أول فوز أمام بوليفيا بثنائية نظيفة

انتهت أحداث مباراة منتخب أوروجواي ومنتخب بوليفيا بثنائية نظيفة في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا .

وجاء هدف أوروجواي الأول في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، بعدما سجل جايرو كوينتيروس الهدف في مرماه، في مسابقة كوبا أمريكا 2020.

بينما أحرز إدينسون كافانى نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي هدف اوروجواي الثاني في الدقيقة 79 بـ عرضية من فاكوندو توريس.

تشكيل أورجواي في مسابقة كوبا أمريكا 2020



وجاءت التشكيلة كالاتي:

حراسة المرمى: موسليرا

الدفاع: نانديز، خيمينيز، جودين، ماتياس فانا.

الوسط: فالفيردي، فيتشينو، ديلا كروز - جي دي أراسكيتا.

الهجوم: سواريز، كافاني

واحتل منتخب أوروجواي المركز الثالث من المجموعة الأولي بـ رصيده 4 نقاط بينما بقي منتخب بوليفيا بلا نقاط .

و يتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 7 نقاط

وكان حقق منتخب الأرجنتين الفوز، على منافسه، باراجواي، الثلاثاء الماضي بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

كوبا أمريكا 2021 .. الاتحاد الكولومبي يشكو حكم مباراة البرازيل في بيان رسمي



طلب الاتحاد الكولومبي لكرة القدم من الكونميبول، في بيانا رسمي إيقاف حكم مباراة كولومبيا والبرازيل نيستور بيتانا.

وأكد الاتحاد الكولومبي، في بيانه، أنه تقدم بمذكرة احتجاج على التحكيم خلال مباراة البرازيل التي أقيمت صباح اليوم الخميس بالجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.

واحتسب نيستور بيتانيا هدف التعادل للبرازيل قبل نهاية الوقت الأصلي بأقل من ربع ساعة، والذي سجله روبرتو فيرمينو، رغم لمسه للكرة التي تحولت بعد ذلك لهدف.

لاعبو كولومبيا اعترضوا لدقائق طويلة على الهدف، والحكم انتظر لمراجعة تقنية الفيديو، ثم قرر احتساب الهدف في النهاية.

حكم المباراة احتسب 10 دقائق وقت ضائع. وفي الدقيقة الـ91 شارك أوسكار موريو بدلا من لويس دياز صاحب الهدف.

وفي الدقيقة الـ100 سجلت البرازيل الهدف القاتل. ركنية من لودي، قابلها كاسيميرو برأسية في المرمى مسجلا الثاني للبرازيل.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.