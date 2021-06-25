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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين رئيس تبدأ تصوير مسلسل "60 دقيقة" .. تفاصيل

صدى البلد

تشارك الفنانة ياسمين رئيس في مسلسل "60 دقيقة"، ومن المُقرر أن تبدأ في تصوير مشاهدها بعد عشرة أيام، والمسلسل تدور أحداثه في فترتين مختلفتين، في إطار عشر 10 حلقات.

مسلسل "60 دقيقة"


مسلسل "60 دقيقة"، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج مريم الأحمدي، بطولة ياسمين رئيس، سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي. 
 

ومن ناحية اخرى تعود ياسمين رئيس لأعمالها السينمائية، حيث تستأنف تصوير فيلمها جارة القمر.

وسافرت مع فريق العمل لأسوان لمدة 6 أيام للانتهاء من مشاهدها هناك. وتقوم  في الفيلم بدور ليلى التي تواجه العديد من المواقف بسبب حبها.

"جارة القمر" دراما رومانسية اجتماعية، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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بدون مكياج.. إطلالة ناعمة لـ ياسمين رئيس عبر إنستجرام

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يأتي هذا بعد إطلاق كليب حبيبتي افتحي شباكك أنا جيت، والتي شاركت بطولته مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، واحتل الكليب تريند يوتيوب منذ انطلاقه حتى الآن، كما تصدّرت ياسمين رئيس تريند تويتر وجوجل وحصد الكليب حتى الآن 32 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات. 

كما تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحداثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا.

و يتربع مطرب المهرجانات النجم حسن شاكوش، في صدارة موقع اليوتيوب بأغنيته الجديدة "حبيبتى" بعد مرور أسبوعين فقط على طرحها بــ 20 مليون مشاهدة للكليب الذي شاركت فيه النجمة ياسمين رئيس، حيث تصدر التريند في مصر بالمرتبة الأولى وأيضا عدد من الدول العربية منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والأمارات والعراق والسعودية.
 

ياسمين رئيس مهرجان انستجرام السينما المصرية بدون مكياج الفنان

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