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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كوبا أمريكا 2020.. باراجواي تتأهل لربع النهائي بعد ثنائية تشيلي

صدى البلد

تأهل منتخب  باراجواي لـ ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، عقب فوزه أمام تشيلي بثنائية نظيفة  في المباراة التي انتهت منذ قليل على ملعب "ماني جارينشا الوطني"،في اطار مباريات  الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى فى البطولة.

وأحرز   ساموديو نجم منتخب باراجواي الهدف الأول في   الدقيقة 33 من عمر المباراة، من ضربة رأسية  بعرضية ميجيل ألميرون من ركلة ركنية لتسكن شباك تشيلي.

وأحرز الهدف الثاني ميجيل ألميرون في الدقيقة 58 من عمر اللقاء من ضربة جزاء.

 

وكان  منتخب الأرجنتين  حقق الفوز، على منافسه، باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي علي ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كوبا أمريكا.

جاء هدف الأرجنتين بعد تمريرة ساحرة من أنخيل دي ماريا ليضعها جوميز من فوق حارس المرمي في  الشباك معلنا تقدم لا ألبيسيلستي.

 

كوبا أمريكا.. تشيلي تبحث عن الصدارة أمام باراجواي
 

كان منتخب تشيلي، تعادل مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الماضية، من كوبا أمريكا.


وخاض منتخب تشيلي 3 مباريات في كوبا أمريكا حتى الآن، تعادل في مباراتين، وفاز في لقاء .


ولعب منتخب باراجواي مباراتين في بطولة كوبا أمريكا حتى الآن فاز  على بوليفيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر أمام الأرجنتين بهدف دون رد.

 

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة الأولى في بطولة كوبا أمريكا برصيد 7 نقاط، ويحل منتخب تشيلي ثانيا ب5 نقاط، وباراجواي ثالثا بـ3 نقاط.

 

مجموعات كوبا أمريكا:

المجموعة الأولى: الأرجنتين - تشيلي - أوروجواي - بوليفيا - باراجواي

المجموعة الثانية: البرازيل “ مستضيفة البطولة” - كولومبيا - الإكوادور - بيرو - فنزويلا.

 

نظام الصعود:

يتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يودع متزيلاً الترتيب.

أمريكا تشيلي 2020 كوبا أمريكا بوليفيا باراجواي

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