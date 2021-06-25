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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم البارودى تشارك جمهورها بـ فيديو لها على انستجرام .. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ريم البارودى فيديو لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت ريم البارودى على الفيديو قائلة “  Sway with me  ”.

 

وشاركت ريم البارودي في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

 

و هنأت الفنانة ريم البارودي ، الفنانة وفاء عامر بعيد ميلادها ونشرت صورة عبر انستجرام  وعلقت ريم البارودي، قائلة: «كل سنة وإنتي الأقرب والأحن والأجدع، وكل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة الصدوقة، وكل سنة وإنتي حبيبتي الغالية، وكل سنة وإنتي الأستاذة الكبيرة، وكل سنة وإنتي دائماً الوفاء والإخلاص، والحب لكل إللي حواليكي عقبال مليون سنة».


وتابعت «ريم»: «معلش مش حقدر أسمع كلامك المره دي ومنزلش بوست احتفال .. عشان ده عيد ميلاد أغلي وأطيب وأحن قلوب الكون.. بحبك ليوم الدين».

 

ويذكر ان قالت الفنانة ريم البارودي إن علاقتها بالفنانة سمية الخشاب تحسنت خلال الفترة الماضية، موضحة أن ما بينهما لم يكن خصام ولكنه سوء تفاهم، وذلك بعد أكثر من عامين على تبادلهما تصريحات إعلامية بسبب أحمد سعد.

صلح ريم البارودي وسمية الخشاب 
 

وأكدت ريم البارودي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن علاقتها مع الفنانة سمية الخشاب حاليا جيدة جدا، وفي حالة مصادفتها في أي مكان ستبادر بالسلام عليها.

 

وكشفت سمية الخشاب في تصريحات تلفزيونية سابقة مع برنامج التاسعة، عن تلقيها مكالمة من ريم البارودي عن طريق الماكيير المشترك بينهما، لتهنئتها بمسلسل موسى وبشهر رمضان والعيد.
 

وقالت سمية الخشاب إنها لا ترغب في استمرار الخلافات مع الآخرين وتشعر أنها حاليا "عصفورة"، لا تحمل الهموم والمشكلات. 
 

كانت العلاقة بين سمية الخشاب وريم البارودي شهدت خلافا كبيرا من قبل بسبب زواج الأولى من الفنان أحمد سعد بعد انتهاء علاقته بالثانية.

 

و كشفت الإعلامية ريهام سعيد، عن تفاصيل خلافها مع الفنانة ريم البارودي.
وقالت ريهام سعيد، في حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "كلت عيش وملح مع ريم البارودي".

وأضافت ريهام سعيد "أنا وريم البارودي مش شبه بعض خالص، والمضحك أنه لا يوجد سبب للخلاف بيني وبينها".

وتابعت ريهام سعيد "ريم البارودي بتحب الخلافات، وقبل كده كان هناك خلافات بين ريم البارودي وفنانين كثيرين مثل احمد سعد وسمية الخشاب".وأكملت ريهام سعيد "رفعت قضية على ريم البارودي عشان ما فعلته يعتبر سب وقذف في حقي"، مختتمة "محدش شتمني في حياتي، وانا احترم الجميع، وريم البارودي خدت كتير من جمهوري".

ريم البارودى سمية الخشاب أحمد سعد مسلسل كله بالحب الفنانة سمية الخشاب

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