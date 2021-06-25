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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تنضم لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى

صدى البلد

حقتت دولة الإمارات انجازا جديدا بانضمامها إلى منظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى "سيكا" بصفة عضو مراقب غير إقليمي، وجرى التوقيع على اتفاقية الانضمام خلال مجلس وزاري للمنظمة عقد في سان خوسيه بكوستاريكا.

وفي كلمته المسجلة خلال المجلس الوزاري، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على المساهمة في إنجاح المساعي السامية لمنظمة التكامل لدول أمريكا الوسطى.

وأضاف الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن هذا الإنجاز يعد دليلا على العلاقات الاستثنائية التي تجمع دولة الإمارات والدول في منطقتي أمريكا الوسطى والبحر الكاريبي.

وتابع بحسب وسائل إعلام إماراتية: "يستند هذا التعاون القائم بيننا على أساس متين من العلاقات الدبلوماسية التاريخية لاسيما أن هذه الخطوة تؤكد التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير العلاقات الشاملة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق جديدة من خلال هذه المنصة".

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ولفت إلى أن دولة تفخر الإمارات بالدور الحيوي الذي تتبناه في المنطقة كونها عضوا محفزا للأعمال والتجارة العالمية، كما أنها وجهة للتبادل الثقافي والعلمي والسياسي وشريك راسخ للأصدقاء والحلفاء في شتى أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الإمارات تشارك دول أمريكا الوسطى المحاور والاهتمامات الاستراتيجية مثل حقوق الإنسان والتغير المناخي والتنوع البيولوجي والاقتصادات المتقدمة والتنمية المتوازنة والسلام والأمن والتعليم والصحة، إضافة إلى التنمية الحضرية والريفية والتنقل المستدام والاتصال والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، وتمكين الشباب والنساء.

8 مليارات دولار 

وفى سياق متصل، كشف تحليل حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي مبني على بيانات "يورومونيتر" أن سوق تجارة التجزئة الإلكترونية قد حققت في دولة الإمارات أعلى مستوياتها خلال العام 2020 مدفوعةً بالطلب بسبب جائحة كورونا ووصلت قيمتها إلى 3.9 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 53% مقارنةً بالعام 2019 ..مشيراً إلى أن حصة التجارة الإلكترونية في سوق التجزئة بالدولة ارتفعت من 2% في العام 2015 إلى 8% خلال العام 2020.

وتوقع التحليل أن قيمة سوق تجارة التجزئة الإلكترونية في الإمارات ستبلغ بحلول عام 2025 حوالي 8 مليارات دولار وأن ترتفع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.4% في الفترة 2020 ــــ 2025.

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