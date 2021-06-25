أمير الكويت يعزي الرئيس الأمريكي فى ضحايا انهيار مبنى بـ«ميامي»

بعث الشيخ نواف الأحمد أمير الكويت ببرقية تعزية إلى الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأميركية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة ميامي بولاية فلوريدا والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء..

ووفقا لصحيفة الأنباء الكويتية بعث نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جو بايدن، ضمنها بخالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا انهيار المبنى، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد ببرقية تعزية مماثلة.

وكانت أعلنت سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضخايا انهيار مبنى سكني مكون من 11 طابقا إلى 159 شخصا، بالإضافة إلى أربعة قتلى.

وأكدت عمدة مقاطعة ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، أن عمليات البحث والإنقاذ في موقع انهيار المبنى في مدينة سيرفسايد لا تزال مستمرة، معربة عن أمل السلطات في إنقاذ ناجين، وفقًا لقناة “روسيا اليوم”.

وأشار مسؤول في خدمة إطفاء الحرائق المحلية إلى أن رجال الإنقاذ سمعوا الليلة الماضية أصواتا من تحت الأنقاض.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، بعد انهيار مبنى مكون من 11 طابقا في عاصمة الولاية مدينة ميامي.

وذكر البيت الأبيض في بيان، نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم الجمعة، أن بايدن طلب مساعدة فيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن انهيار مبنى سيرفسايد أمس الخميس.

وأوضح البيان أن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين.