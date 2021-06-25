مهندس حاول إنقاذ شقيقته من نهر النيل فغرقا سويا بمنشاة القناطر

لقى شاب وشقيقته مصرعهما غرقا في نهر النيل بمنشاة القناطر حيث نزلت الفتاة للاستحمام الا أن المياه جرفتها وعندما حاول شقيقها انقاذها لقى مصرعه معها.

تلقت مديرية امن الجيزة بلاغا بمصرع شاب وفتاة بنهر النيل في مركز منشاة القناطر، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة امر بسرعة الانتقال لفحص البلاغ وانتقلت قوة برئاسة المقدم اكرامي البطران رئيس مباحث منشاة القناطر.

تبين من الفحص والتحريات بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مبتحث قطاع اكتوبر ان المتوفيين شاب مهندس ٢٤ عاما وشقيقته طفلة تبلغ من العمر ١٣ عاما.

اضافت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان الطفلة نزلت لمياه النيل للاستحمام وشقيقها كان يراقبها على الشاطيء وعندما لاحظ اختفائها اسفل المياه ومحاولة المقاومة للبقاء الي السطح قفز محاولا انقاذها الا ان المياه ابتلعته ايضا ليلحق بها ويلقيا مصرعهما غريقين.

تمكنت قوات الانقاذ النهري بالجيزة من انتشال الجثتين وتبين عدم وجود شبهة جنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.