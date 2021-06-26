أسعار ومواصفات سيارات فورد في السعودية | صور

تعد شركة فورد الأمريكية من أعرق وأهم شركات السيارات في العالم, فهي ثاني أكبر شركة سيارات في أمريكا الشمالية، وخامس أكبر شركة سيارات في العالم، إلا أنها تحظي بقبول و احترام كبيرين فى السوق السعودي لإصداراتها المتنوعة التى تللبي رغبات فئات عدة من المستهلكين.

يقدم موقع “صدى البلد" الإخباري سعر و مواصفات أبرز سيارات أسطول فورد فى المملكة العربية السعودية.



1- فورد فيجو

تستمد فورد فيجو هاتشباك 2021 قوتها من محرك 3 سلندر، بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 122 حصان، وعزم دوران 151 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات، و نظام دفع أمامي لتتسارع إلى 100 كم/س في 11.5 ثانية، وتبلغ سرعة قصوى 175 كم/س، ويتميز المحرك بمعدل استهلاك وقود 5.9 لتر/ 100 كم.

حصلت سيارة فورد فيجو هاتشباك 2021 على نظام معلومات وترفيه، مع لوحة قيادة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 6.5 بوصة، عبر أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ودعم تقنية البلوتوث، وتأتي بمنفذ يو اس بي ومنفذ ايه يو اكس، ونظام الصوت مع ميكروفون خارجي و 4 مكبرات صوت.

يبدأ سعر فورد فيجو هاتشباك 2021 فى السعودية من 40 ألف ريال.

2- فورد توروس

جاءت سيارة فورد توروس 2021 بمحرك EcoBoost سعة 2000 سي سي، بقدرة 240 حصاناً وعزم دوران ٣٩٠ نيوتن لكل متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات.

تتمتع سيارة فورد توروس 2021 بنظام مساعد السائق المتقدمة التي يضمها مساعد Co-Pilot360، بالاضافة الي مساعد ما قبل الاصطدام مع نظام المكابح التلقائي للطوارئ، نظام تنبيه النقط العمياء، ونظام البقاء على خط السير، علاوة علي ذلك كاميرا الرؤية الخلفية ، مع نظام الإضاءة العالية التلقائي.



أسعار سيارة فورد توروس 2021 في السعودية:

الفئة الأولي امبيانتي بسعر 122 ألف ريال.

الفئة الثانية ترند بسعر 132 ألف ريال.

الفئة الثالثة ترند بلس بسعر 133 ألف ريال.

الفئة الرابعة تيتانيوم بسعر 148 ألف ريال.

الفئة الخامسة تيتانيوم بلس 156 ألف ريال.

3- فورد اسكورت

تأتى سيارة فورد اسكورت 2021 بمحرك بنزين 4 سلندر سعته 1.5 لتر، بقوة 122 حصاناً عند 6,500 دورة/دقيقة، ويمكنه إنتاج عزم يبلغ 150 نيوتن.متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، تعمل بنظام الدفع الأمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 184كم/ساعة، ويبلغ معدّل مصروفها من البنزين 5.7 لتر/100كم.

يتواجد بسيارة فورد اسكورت 2021 بنظام ABS لمنع العجلات من الانزلاق عندما يضغط السائق على دوّاسة الوقود بقوة، مع نظام التحكم الإلكتروني في الثبات، و نظام مراقبة الجر، مع العديد من تقنيات الأمان االقياسية الأخرى أيضًا، واهمها نظام المساعدة عند صعود المرتفعات لمنع السيارة من الرجوع إلى الوراء عند التوقف .



أسعار سيارة فورد اسكورت 2021 في السعودية:



الفئة الأولي بسعر 60 ألف ريال.

الفئة الثانية بسعر 61 ألف ريال.

الفئة الثالثة بسعر 66 ألف ريال.

الفئة الرابعة بسعر 67,500 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 76 ألف ريال.



4- فورد موستنج

تحتوى سيارة فورد موستنج 2021 على محرك ايكوبوست 2.0 بريميوم، رباعي الاسطوانات سعة 2.3 لتر، بقوة 310 حصان.



تتميز فورد موستنج 2021 بمصابيح أمامية أوتوماتيكية وقفل مركزي، وتستمد قدرات الانطلاق من ناقل حركة أوتوماتيكي من 10 سرعات ، و تعمل بنظام الدفع الخلفي.

سعر فورد موستنج 2021 في السعودية:

5.0L V8 Fastback GT بسعر 218 ألف ريال.

5.0L Fastback GT Premium بسعر 279 ألف ريال.





5- فورد ايدج

تمتلك سيارة فورد ايدج 2021 محركاً تيربو تشارجر سعة 2000 سي سي، 4 سلندر، بقوة 250 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، تتسارع إلى 100كم/ساعة فى 7.4 ثانية.

و المحرك الثاني تيربو تشارجر سعة 2700 سي سي، 6 سلندر، بقوة 335 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، تتسارع إلى 100كم/ساعة فى 6 ثوان.

يتوافر بالسيارة فورد ايدج 2021 شاشة لمس كبيرة مقاس 12 بوصة، مع مقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا بـ 10 وضعيات، ومقاعد أمامية و خلفية مزودة بمدفأة.

أسعار سيارة فورد إيدج 2021 في السعودية:

الفئة الأولي بسعر 125 ألف ريال.

الفئة الثانية بسعر 135 ألف ريال.

الفئة الثالثة بسعر 146ألف ريال.

الفئة الربعة بسعر 175 ألف ريال.