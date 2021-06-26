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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسائر بالجملة.. ماذا فعلت جائحة كورونا فى الاقتصاد الجزائري ؟

صدى البلد

كشف تقارير  جزائرية عن حجم الأضرار التى اصابت الاقتصاد الجزائري خلال عام 2020 جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وبحسب تقرير صادر عن المركز الجزائري للبحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية وهو مركز حكومي فأن الشركات الإقتصادية الجزائرية خسرت 50 % من رقم أعمالها خلال 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، فيما حذرت اللجنة العلمية لمكافحة المرض من وضع صعب تشهده الولايات الكبرى.


ونقلت إذاعة الجزائر الحكومية عن التقرير قوله ان الخسائر طالت بالخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

خسائر كبيرة


وبحسب وسائل إعلام جزائرية أوضح التقرير أن قطاع نقل السلع سجل خسائر بنسبة 90 % من رقم الأعمال في 2020، يليه مباشرة قطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.


وسجلت 93 % من الشركات صعوبات في تسويق منتجاتها، و63 % منها عمدت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب الحجر الصحي أو انعدام الزبائن.


وتأثرت 11 % من الشركات بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 % منها تواجه مشاكل التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.


ولم يلتحق 56 % من عمال هذه الشركات بمناصب عملهم في 2020 بسبب الأزمة الصحية وقد انعكس ذلك بشدة على قطاعات الخدمات وقطاع البناء والأشغال العمومية.


وتوقع 21% من هذه الشركات استئناف نشاطها و12% تقليص عملها و10% ضغطا على التمويل و11% إغلاق شركاتها و10% تأجيل استثماراتها.

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كان مدير الأبحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية الجزائرية عبد الحميد عفرة، كشف في مارس الماضي، أن الجزائر فقدت بسبب (كوفيد-19) نصف مليون وظيفة مباشرة دون احتساب الخسائر غير المباشرة.


وأشار إلى أن الخسائر ارتفعت إلى مليون وظيفة باحتساب الوظائف في الإقتصاد الموازي .

 

على جانب أخر أعلنت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، امس الجمعة، في بيان لها عن تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات الى 137.772 إصابة.

 

كما أحصت 9 حالات وفاة خلال نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الجائحة الى 3.678 ضحية، منذ بدء انتشارها شهر مارس 2020 بالجزائر.

 

و تماثل للشفاء 279 مريضا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين الى 95.878 متعاف، فيما لايزال 20 مريضا متواجدا بالعناية المركزة.

 

وأضافت الوزارة، بأن 9 ولايات لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال اليوم الماضي، و27 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 12 ولاية أخرى أزيد من 10 حالات.

 

وأوصت بالمناسبة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة، كما دعت إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

 

وأكدت أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، عوامل مهمة حتى يمكن القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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