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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منع خطيبين بأوقاف القاهرة والجيزة من الإمامة بالمساجد والعمل الدعوي

صدى البلد

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إحالة إمامين وخطيبين بالقاهرة والجيزة إلى وظيفة باحث دعوة.


وذكرت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم السبت، أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف القاهرة قرر وزير الأوقاف إحالة جمال السيد حسين خالد إمام وخطيب بأوقاف القاهرة إلى وظيفة باحث دعوة مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد أو القراءة بها أو أي عمل دعوي أو تحفيظ قرآن بجميع مساجد الجمهورية، كما قرر وزير الأوقاف مخاطبة كل من اتحاد الإذاعة والتلفزيون ونقابة القراء بشأن ما نُسِب إليه من مخالفة.


وأضافت الوزارة أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة قرر الوزير إحالة علاء الدين محمد حسين إمام وخطيب بأوقاف الجيزة، إلى وظيفة باحث دعوة، مع منعه من صعود المنبر أو إمامة الصلاة بالمساجد.


وأشارت الوزارة إلى أنه تم تعميم القرار الوزاري إلى كافة مديريات الأوقاف بالجمهورية، والتنويه بأن من يخالف ذلك سيتم تطبيق العقوبات المقررة بهذا الشأن عليه.

وزارة الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة القاهرة أوقاف القاهرة

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