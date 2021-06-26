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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يكشف لأول مرة كواليس لقائه مع القيادي الجهادي مرجان سالم

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، كواليس لقائه مع محمد مرجان مصطفى سالم القيادي الجهادي، مؤكدا أن لقائه معه كان عبر قناة التحرير الفضائية في وقت شديد الصعوبة ومرحلة دقيقة على مصر.


وقال  الإعلامي أحمد موسي، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم السبت: "استضفته في قناة التحرير قبل ثورة 30 يونيو بـ عشرة أيام وعملت معه خناقة وانسحب ومشي على الهواء".


فيما عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع عبر شاشة صدى البلد مساء اليوم السبت، استجواب بهاء كشك الذراع اليمنى للارهابي هشام عشماوي.


وقال المتهم: "تزوجت في ليبيا مصرية، وأتعرفت عليها عن طريق شقيقها الذي كان يعمل في مجال صيانة الهواتف، وفي غضون فترة الحصار قُتلت زوجتي وأولادي أثناء مداهمة المكان التي كنت متواجد به"، وخلال هذه الفترة حاولنا أكثر من مرة عن طريق مفاوضات بين مجلس مجاهدي درنة وخليفة حفتر لإخراج المحاصرين، وفي أحد هذه المحاولات تم القبض عليا وبرفقتي هشام عشماوي".

 

وسألته المحكمة عن عملية القبض عليه وبرفقته هشام عشماوي، ورد المتهم: "أنا كنت متواجد داخل مدينة درنة، وخلال عملية الحصار، تم القبض على وهشام عشماوي أثناء محاولة الخروج من درنة".

 

وقال المتهم: "أن مدينة درنة كان بها كتيبة شهداء أبو سليم، ومن ثم أنضم اليها ثوار ومواطنين ليبين وتغير أسم الجماعة لـ مجلس شورى المجاهدين في درنة، وعقب أحداث الحصار تغير أسمها مرة أخرى".

 

وسألته المحكمة ما سبب إختيارك لـ مدينة درنة، ورد المتهم: "أنها أقرب المدن لـ مصر والتعامل فيها مع المصريين مختلف عن المدن الأخرى"، فسألته المحكمة "لماذا أستمر تواجدك في درنة على الرغم من علمك بالمواجهات العسكرية"، ورد المتهم "المدينة في البداية مكنش فيها حصار أو أي مواجهة".

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

 

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

 

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، و بصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

 

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.


وتستكمل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لـ هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطون الإرهابية.
 


 

أحمد موسى لقيادي الجهادي محمد مرجان على مسئوليتي قناة التحرير

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