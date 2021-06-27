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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تكشف الستار عن الإصدار الرياضي i20  .. صور

هيونداي تكشف الستار
هيونداي تكشف الستار عن الإصدار الرياضي i20

كشفت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عن نسختها i20 و التي تنتمي إلى فئة الهاشباك، و لكن مع اطلالة N LINE الرياضية، حيث تألقت السيارة بالعديد من اللمسات القوية، إلى جانب الاطلالة الخارجية و التي جاءت بمظهر اكثر عدوانية.

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مواصفات السيارة هيونداي i20 N Line

زودت السيارة هيونداي i20 N Line بمحرك T-GDI، بسعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 100 إلى 120 حصان، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة سداسي السرعات، مع نظام IMT.

التصميم الخارجي الخاص بـ السيارة هيونداي i20 N Line

حصلت السيارة السيارة هيونداي i20 N Line على شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالإضافة إلى مصابيح أمامية تبدو أكثر شراسة، مع صادم أمامي مدعوم بمصابيح ضباب و مستشعرات حركة، بالإضافة إلى مرايات جانبية ذلت شرائط LED ضوئية.

و ترتكز السيارة هيونداي i20 N Line على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية ذات تصميم هندسي فريد يجمع بين اللون الفضي و الأسود، إلى جانب مصابيح خلفية متصلة، و عواكس اضاءة خلفية، و منظومة عادم ثنائية الأداء، و زعنفة خلفية تتوسط الناحية الخلفية من سقف السيارة.

حصلت السيارة هيونداي i20 N Line على مقصورة داخلية متطورة تحمل لمسات N المميزة، حيث دعمت بمقاعد من الجلد معها حياكة حمراء اللون، و مقود حركة متعدد الوظائف، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، و لوحة عدادات ديجيتال لمساعدة  قائد السيارة على مهام الطريق، إلى جانب وسائل التحكم القياسية.

هيونداي السيارة هيونداي i20 N Line مواصفات السيارة هيونداي i20 N Line i20 N Line

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