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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في ثواني.. تخلصي من اسمرار الشفاه واجعليها وردية

مقشر
مقشر

تعاني من الشفاه الداكنة نتيجة التعرض لأشعة الشمس، إليك أبسط الحيل للتخلص من اسمرار الشفاه والحصول على شفاه ممتلئة ووردية. 
 

إليك وصفة سحرية لتقشير الشفاه وتجعلها تبدو ممتلئة ووردية وفقا لما نشره موقع هيلثي لاين. 
 

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الأشياء التي سوف تحتاجها:

 

2 ملعقة كبيرة من السكر البني
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
4-5 قطرات من زيت الليمون العطري (اختياري)
1 ملعقة كبيرة عسل

ملعقة زيت زيتون

فوائد مكونات مقشر الشفاه:

1. السكر البني: يقشر السكر البني شفتيك بلطف ويتخلص من الجلد الجاف والمتقشر، كما أنه يقلل من اسمرار الشفاه.

2. مسحوق القرفة: القرفة معروفة بتحسين الدورة الدموية لشفتيك.

 3. زيت الليمون الأساسي هو عامل تبييض طبيعي. يقلل من اسمرار الشفاه.
 

4. زيت الزيتون غني بفيتامين E ويساعد على تجديد خلايا شفتيك.
 

5. العسل غني بالمواد المضادة للتأكسد التي تجدد خلايا الجلد كما أنه مرطب طبيعي يحافظ على شفتيك رطبة.
 

تحضير مقشر الشفاه


1. اخلطي السكر البني ومسحوق القرفة في وعاء، يمكنك أيضًا تحميص بعض أعواد القرفة ثم طحنها لتحضير المسحوق.
2. ضيفي زيت الليمون العطري إليها، مع القليل من العسل واخلطيه جيدًا لتحضير عجينة، وضيفي زيت الزيتون إلى العجينة، يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الزيوت الأساسية لتحسين جودة مقشر الشفاه.
3. انقلي مقشر الشفاه في برطمان نظيف، ضعي بعض مقشر الشفاه في أطراف أصابعك وافركي شفتيك برفق، ثم دليكه بلطف واتركيه لبضع دقائق، واشطفيه ببعض الماء، وضعي مرطب شفاه على شفتيك بعد ذلك.

4. بودرة القرفة الموجودة في المقشر قد تجعل شفتيك تلمعان قليلاً.

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