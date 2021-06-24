عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

ماسك الشوكولاتة
ماسك الشوكولاتة

الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية هائلة، ويمكن أن تمنحك بشرة صحية ومتوهجة وخالية من العيوب . 

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكاتيكين والبوليفينول والفلافانول، وهذه المركبات العضوية تجعله من مضادات الأكسدة القوية، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتساعدك الشوكولاتة الداكنة على محاربة التوتر، ويمكن لمستخلصات الكاكاو أن تعالج أعراض التهاب الجلد التأتبي.

فيما يلي بعض أقنعة الوجه المصنوعة من الشوكولاتة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

ماسك الشوكولاته لتفتيح البشرة

سيساعدك قناع الوجه هذا على التخلص من البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، وتمتلك الشوكولاتة والعسل خصائص مضادة للأكسدة تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب دون أن تجعل بشرتك جافة ، يحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة، استخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو
رشة قرفة
1 ملعقة كبيرة عسل


طريقة تحضير الماسك

نأخذ وعاء ونخلط مسحوق الكاكاو والعسل والقرفة.
اصنعي عجينة. إذا كان المعجون سميكًا جدًا ، أضف المزيد من العسل.
ضعيه على وجهك ورقبتك
اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه.

 

تفتيح ونضارة وإشراق .. طريقة عمل ماسك الكاكاو والبن

كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو لجمال ونضارة البشرة

 

ماسك الشوكولاته والقهوة

قناع الوجه ذو الفواكه والقهوة المختلطة مرطب للغاية، كما أنه يرطب بشرتك ويجعلها أكثر صحة، ويعتبر ماسك الوجه هذا مفيدة خلال الصيف لأنه يعمل على ترطيب بشرتك، ضعه مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

شوكولاتة ذائبة (50 جم)
1 موزة
1 كوب فراولة
1 كوب بطيخ

ملعقة من القهوة


طريقة تحضير الماسك

تُمزج الثمار وتُضاف إليها الشوكولاتة والقهوة
ضعي قناع الوجه
اتركه لمدة 20 دقيقة
اغسلها بالماء الدافئ

 

ماسك الشوكولاتة

 

 

ماسك النوتيلا للوجه

يساعد الليمون والزبادي على تفتيح بشرتك وإزالة انسداد المسام، ومسحوق الكاكاو غني بمضادات الأكسدة ومعه زيت جوز الهند والطين يجدد بشرتك، ضع هذا مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

نصف كوب من مسحوق الكاكاو
2 ملاعق كبيرة من الطين 
2 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند


طريقة تحضير الماسك

تخلط جميع المكونات بشكل صحيح
ضعيه على وجهك ورقبتك
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة
يغسل بالماء البارد    

 

ماسك الشوكولاتة

 

ماسك الشوكولاته للجسم

تحتوي الشوكولاته على مضادات الأكسدة ، قناع الجسم بالشوكولاتة يغذي بشرتك ويحميها من الجذور الحرة الضارة ، هذا سوف يساعد بشرتك على التوهج ، ضع هذا مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

2 قطعة شوكولاتة داكنة
2/3 كوب حليب
1 ملعقة صغيرة ملح البحر
3 ملاعق كبيرة سكر بني


طريقة تحضير الماسك

تذوب لوح الشوكولاتة في وعاء.
أضف الملح والسكر والحليب إليها.
اخلط جيدا
اتركيه ليبرد ثم ضعيه على وجهك ورقبتك
اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.

 

لعلاج حب الشباب بسرعة .. جربي ماسك الأسبرين

ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد

 

ماسك الشوكولاتة للشعر

خذ موزة ناضجة واهرسها جيدًا. 

نذوب ثلاثة إلى أربعة مكعبات من الشوكولاتة الداكنة ونضيفها إلى الموز المهروس. 

دع الشوكولاتة تبرد ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من العسل إلى هذا الخليط.  

ضعيه على شعرك بالكامل ، مع تجنب الجذور. 

لفي شعرك بغشاء لاصق واتركيه لمدة 40-45 دقيقة. 

لإزالة هذا القناع ، اغسلي شعرك بماء فاتر وشامبو خفيف. 

كرر العملية مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

 

وصفة أخرى

 خذ عجينة من الشوكولاتة الداكنة المذابة (ثلاثة إلى أربعة مكعبات).  

أضف نصف كوب من الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من العسل إليها. 

ضعي المعجون الدافئ (تأكد من أنه ليس ساخنًا) على شعرك ، لكن تجنبي فروة الرأس. 

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي وشامبو خفيف. 

المصدر bollywoodshaadis

 

الشوكولاتة ماسك الشوكولاته لتفتيح البشرة ماسك الشوكولاته والقهوة ماسك النوتيلا للوجه ماسك الشوكولاته للجسم

ترشيحاتنا

لمرور 57 عاما على تأسيسها.. الرقابة الإدارية تكرم قياداتها وأعضاءها

اتحاد الكرة يدرس قرارا جديدا في ميركاتو الصيف بسبب بطولات أفريقيا

ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

الحسم الثالث.. صراع وشيك بين الزمالك والاتحاد السكندري بنهائى سوبر السلة اليوم

أخبار التوك شو.. البابا تواضروس يوجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا.. وهذه أعراض المتحور دلتا الجديد

رسميا.. يويفا يعلن إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين الموسم المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف صرف المستحقات.. احذر تقديم بيانات مزورة للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

بخلاف بي إن سبورت.. قناة مصرية مفتوحة تنقل مباراة الأهلى والترجي

صفقة قوية.. الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع علي زين

ضربة موجعة لـ الترجي قبل موقعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أرخص 5 سيارات زيرو فى مصر.. تبدأ من 120 ألف جنيه| صور

التعليم تتعاقد مع جهة سيادية لـ تركيب كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الثانوية العامة

الصحة: السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات تطعيم كورونا المعتمدة من الصحة العالمية والدواء المصرية

يخص رعاياها.. بيان عاجل للسفارة السعودية بالنمسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. تناول هذه الأطعمة يوميا يحميك من الكوليسترول

أغربها اللب الأبيض.. أطعمة تساعد على فقدان الوزن سريعا

عملات زمان.. ريال السلطانة المصرية وحكاية العملة ذات التاريخ الهجري

مخاطر تناول أدوية التخسيس على الصحة

فيديو

منها تعاطى المخدرات.. حالات إنهاء خدمة الموظفين من العمل

فيديوجراف.. صناعة بطاريات الجرافين ..ثورة صناعية في الطريق

فيديو جراف.. تحليل مفاجئ بالعمل وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات

محمد رمضان وبلبلة .. مصريون حصلوا على التأشيرة الذهبية

المزيد

ساحة رأي

ياسر عبيدو يكتب: الرجولة فى خطر

رضا نايل يكتب : حيوان (قصة قصيرة)

د. رأفت محمود محمد يكتب: إفريقيا والشوكولاتة السويسرية

محمد أبوزيد محمد يكتب: ما جناية هيدي كرم؟

عبير حلمي تكتب: هو غصب أم اغتصاب؟ أجيبوا

عبدالواحد فضل يكتب: صعيد مصر كنز لا ينضب من الإبداع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ