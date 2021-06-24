ماسك الشوكولاتة والزبادي لتفتيح الجسم والوجه

الشوكولاتة الداكنة لها فوائد صحية هائلة، ويمكن أن تمنحك بشرة صحية ومتوهجة وخالية من العيوب .

وتحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة الكاتيكين والبوليفينول والفلافانول، وهذه المركبات العضوية تجعله من مضادات الأكسدة القوية، وتحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، وتساعدك الشوكولاتة الداكنة على محاربة التوتر، ويمكن لمستخلصات الكاكاو أن تعالج أعراض التهاب الجلد التأتبي.

فيما يلي بعض أقنعة الوجه المصنوعة من الشوكولاتة التي يمكنك تجربتها في المنزل.

ماسك الشوكولاته لتفتيح البشرة

سيساعدك قناع الوجه هذا على التخلص من البشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، وتمتلك الشوكولاتة والعسل خصائص مضادة للأكسدة تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب دون أن تجعل بشرتك جافة ، يحافظ على بشرتك ناعمة ونضرة، استخدم هذه الطريقة مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

1 ملعقة كبيرة مسحوق كاكاو

رشة قرفة

1 ملعقة كبيرة عسل



طريقة تحضير الماسك

نأخذ وعاء ونخلط مسحوق الكاكاو والعسل والقرفة.

اصنعي عجينة. إذا كان المعجون سميكًا جدًا ، أضف المزيد من العسل.

ضعيه على وجهك ورقبتك

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة ثم اغسليه.

ماسك الشوكولاته والقهوة

قناع الوجه ذو الفواكه والقهوة المختلطة مرطب للغاية، كما أنه يرطب بشرتك ويجعلها أكثر صحة، ويعتبر ماسك الوجه هذا مفيدة خلال الصيف لأنه يعمل على ترطيب بشرتك، ضعه مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

شوكولاتة ذائبة (50 جم)

1 موزة

1 كوب فراولة

1 كوب بطيخ

ملعقة من القهوة



طريقة تحضير الماسك

تُمزج الثمار وتُضاف إليها الشوكولاتة والقهوة

ضعي قناع الوجه

اتركه لمدة 20 دقيقة

اغسلها بالماء الدافئ

ماسك الشوكولاتة

ماسك النوتيلا للوجه

يساعد الليمون والزبادي على تفتيح بشرتك وإزالة انسداد المسام، ومسحوق الكاكاو غني بمضادات الأكسدة ومعه زيت جوز الهند والطين يجدد بشرتك، ضع هذا مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

نصف كوب من مسحوق الكاكاو

2 ملاعق كبيرة من الطين

2 ملاعق كبيرة من الزبادي العادي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



طريقة تحضير الماسك

تخلط جميع المكونات بشكل صحيح

ضعيه على وجهك ورقبتك

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة

يغسل بالماء البارد

ماسك الشوكولاتة

ماسك الشوكولاته للجسم

تحتوي الشوكولاته على مضادات الأكسدة ، قناع الجسم بالشوكولاتة يغذي بشرتك ويحميها من الجذور الحرة الضارة ، هذا سوف يساعد بشرتك على التوهج ، ضع هذا مرتين في الأسبوع.

مكونات الماسك

2 قطعة شوكولاتة داكنة

2/3 كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

3 ملاعق كبيرة سكر بني



طريقة تحضير الماسك

تذوب لوح الشوكولاتة في وعاء.

أضف الملح والسكر والحليب إليها.

اخلط جيدا

اتركيه ليبرد ثم ضعيه على وجهك ورقبتك

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه.

ماسك الشوكولاتة للشعر

خذ موزة ناضجة واهرسها جيدًا.

نذوب ثلاثة إلى أربعة مكعبات من الشوكولاتة الداكنة ونضيفها إلى الموز المهروس.

دع الشوكولاتة تبرد ، وأضف نصف ملعقة صغيرة من العسل إلى هذا الخليط.

ضعيه على شعرك بالكامل ، مع تجنب الجذور.

لفي شعرك بغشاء لاصق واتركيه لمدة 40-45 دقيقة.

لإزالة هذا القناع ، اغسلي شعرك بماء فاتر وشامبو خفيف.

كرر العملية مرتين في الشهر للحصول على أفضل النتائج.

وصفة أخرى

خذ عجينة من الشوكولاتة الداكنة المذابة (ثلاثة إلى أربعة مكعبات).

أضف نصف كوب من الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من العسل إليها.

ضعي المعجون الدافئ (تأكد من أنه ليس ساخنًا) على شعرك ، لكن تجنبي فروة الرأس.

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اغسليه بالماء العادي وشامبو خفيف.

المصدر bollywoodshaadis