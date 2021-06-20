عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو لجمال ونضارة البشرة

ماسك الأفوكادو
ماسك الأفوكادو

 ماسك الأفوكادو والكاكاو لديه القدرة على منح المرأة بشرة مثالية فى غاية النضارة والجمال والجاذبية .
يمتلك ماسك الأفوكادو والكاكاو فوائد كثيرة للبشرة وهو يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية ومعادن تغذي البشرة وتجعلها ناعمة ومرطبة وتقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب من الطبقة العليا من الجلد مما يجعلها متألقة وصحية ونضرة.

تفتيح ونضارة .. ماسك الشاي الأخضر للبشرة الدهنية

لعلاج حب الشباب بسرعة .. جربي ماسك الأسبرين

عرض موقع “ bold sky” كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو الذي يمنح البشرة النضارة والجمال.

 

مكونات ماسك الأفوكادو والكاكاو :

 

 5 ملاعق كبيرة كاكاو 

 4 ملاعق كبيرة عسل 

 3 ملاعق كبيرة مسحوق الشوفان 

ملعقتين كبيرتين أفوكادو مهروس 

 

طريقة عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو:

 

اخلطي المكونات جيدًا في وعاء حتى تتكون عجينة بدون تكتلات ولابد  أن يكون الشوفان مطحون ناعماً. 

يفضل إضافة العسل بعد خلط المكونات الأخرى مع بعضها ، ثم ضعيه على بشرتك وقم بالتدليك بلطف حتى يتمكن الشوفان من تقشير بشرتك بسهولة. 

اتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا واغسله بالماء الفاتر بمجرد أن يجف، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج

ماسك الأفوكادو والكاكاو ماسك الأفوكادو تقشير كيفية عمل ماسك الأفوكادو تقشير البشرة

موضوعات متعلقة

تمارين بسيطة للوجه لشد الجلد ومنع التجاعيد

طريقة عمل ماسك الطماطم لعلاج التجاعيد

لمنع حب الشباب والتجاعيد .. طريقة عمل ماسك الخيار والشوفان

فوائد الزنجبيل للبشرة والشعر.. أبرزها علاج التجاعيد

ترشيحاتنا

سويسرا تفوز على تركيا بثلاثية.. وتنتظر ترتيب أفضل ثوالث في يورو 2020

بعد إهمالها.. تفاصيل تطوير محطة الزهراء للخيول

خلال لقائها بالرئيس السيسي.. وزيرة خارجية ليبيا: نحتاج قيادة مصر لخلق توازن في المنطقة.. فيديو

التعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمج

فريدة سيف النصر تدافع عن محمد رمضان بعد تصريحات سميرة عبد العزيز

3 مليون جرعة يوميا..الشبينى يوضح أهمية بدء مصر تصنيع لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضوابط صلاة عيد الأضحى .. الأوقاف تحدد 11 شرطا لفتح المساجد

قرار عاجل من "الأوقاف" بشأن صلاة عيد الأضحى المبارك

قرار عاجل من السعودية بشأن استيراد الخضروات والفواكه

صدمة لـ إكرامي .. مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الرجاء المغربي

الحب مش مضمون.. رامي وحيد: عبلة كامل كلمتني عن الزواج أكثر من أمي..وتركة أبويا الفنية ثقيلة جدا

أحمد حسام ميدو ينشر صورا جديدة من إجازته الصيفية.. شاهد

عقوبات مغلظة .. قرار صارم من الكاف ضد الترجي بعد أحداث مباراة الأهلي

شريف دسوقي يبدأ أولى خطوات العودة للتمثيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد الأب 2021 .. سر إعلانه وطرق الإحتفال به

طريقة عمل الزيتون المخلل .. 5 وصفات مختلفة

صد هجوم بحري| ختام المناورة "رعد- 5" بالمنطقة الشمالية العسكرية.. صور

بإطلالة جريئة.. نور الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام

فيديو

في يومهم العالمي.. ماذا قال الرئيس السيسي عن اللاجئين إلى مصر؟ "فيديوجراف"

سمكة السيلاكانث النادرة.. بحجم الإنسان وتتكاثر بعد الخمسين "فيديوجراف"

فيديوجراف |تزين بأخلاق النهايات.. ارتباط نجوم لم يكتمل بالزواج

فيديوجراف.. ضربة دولية كبرى لـ إثيوبيا وحكومة آبي أحمد

المزيد

ساحة رأي

جمال قرين يكتب: 7سنوات من العرق والجهد والدم

غادة جابر تكتب: دبلوماسية مصرية قوية في 7 سنوات رغم التحديات

هبة مصطفي تكتب: المصفاه الإلكترونية

ضد المنطق.. تحت مستوى الرادار

د. سلامة عمر يكتب: الأمانة العلمية فضيلة إنسانية لحفظ حقوق الباحثين

محمد أبوزيد محمد يكتب: محمد حسين يعقوب: الشاهد أم الجاني ؟ 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الإسترشادية

هويدا دويدار

ماذا سيكتب التاريخ؟

د.مجدي بدران

من أسرار العرق

د.سالم الكتبي

«بايدن» وحشد «الأطلسي» ضد الصين

أحمد فرغلى رضوان

عاش يا كابتن.. ما هذا الجمال

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

اﻟﻤﺰﻳﺪ