كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو لجمال ونضارة البشرة

ماسك الأفوكادو والكاكاو لديه القدرة على منح المرأة بشرة مثالية فى غاية النضارة والجمال والجاذبية .

يمتلك ماسك الأفوكادو والكاكاو فوائد كثيرة للبشرة وهو يحتوي على فيتامينات وأحماض دهنية ومعادن تغذي البشرة وتجعلها ناعمة ومرطبة وتقشير البشرة لإزالة خلايا الجلد الميتة والشوائب من الطبقة العليا من الجلد مما يجعلها متألقة وصحية ونضرة.

عرض موقع “ bold sky” كيفية عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو الذي يمنح البشرة النضارة والجمال.

مكونات ماسك الأفوكادو والكاكاو :

5 ملاعق كبيرة كاكاو

4 ملاعق كبيرة عسل

3 ملاعق كبيرة مسحوق الشوفان

ملعقتين كبيرتين أفوكادو مهروس

طريقة عمل ماسك الأفوكادو والكاكاو:

اخلطي المكونات جيدًا في وعاء حتى تتكون عجينة بدون تكتلات ولابد أن يكون الشوفان مطحون ناعماً.

يفضل إضافة العسل بعد خلط المكونات الأخرى مع بعضها ، ثم ضعيه على بشرتك وقم بالتدليك بلطف حتى يتمكن الشوفان من تقشير بشرتك بسهولة.

اتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا واغسله بالماء الفاتر بمجرد أن يجف، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج