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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقعة مروعة..

تركي يدهس عائلة طليقته عدة مرات بسيارته.. فيديو

تركيا
تركيا

المشاكل الزوجية قد تنتهي بجرائم كارثية، خاصة إذا تصاعدت الأمور ووصلت إلى العائلات، ففي مقطع فيديو متداول قام رجل بدهس عائلة طليقته عدة مراد بسيارته في تركيا.

 

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل يضرب أقارب طليقته بسيارته نتيجة مشاكل أسرية وصلت به إلى دهسهم عدة مرات على أحد الطرق في تركيا.

 

في اللقطات الصادمة يظهر سائق سيارة بيضاء متوجهًا بسرعة عالية نحو مجموعة من الأشخاص في مدينة أورفا جنوب شرق تركيا.

 

وفي تلك اللحظة يصدم الرجل بسيارته 7 منهم بمقدمة سيارته ثم يعود ليدهسهم مرة أخرى بمؤخرة السيارة، مكررا فعلته لـ3 مرات على التوالي.

 

تسبب المواطن التركي بإصابات بالغة الخطورة لـ 4 نساء من أقارب طليقته، طفلين وشاب على أحد الطرق بمدينة أورفا جنوب شرق تركيا.

 

ووثق الحادث الإجرامي أحد سكان الحي الواقع فيه الحادث من خلف الشرفة، فيما حاول مجموعة من المتواجدين في المكان إيقاف السيارة ولكن باءت محاولاتهم بالفشل.

 

فأثناء محاولة إيقافها، تعلق شخص في باب السيارة، ولكنه سقط على الأرض بسبب سرعة السيارة.
 

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