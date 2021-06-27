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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انفجار إطارها.. سيارة تخترق الحاجز الأمني لكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا

انقلاب سيارة صورة
انقلاب سيارة صورة أرشيفية

اخترقت سيارة ملاكي الحواجز الحديدية أمام كنيسة الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، بعد انفجار إطارها الخلفي وعدم تمكن قائدها من السيطرة عليها.

وقال أحد شهود العيان، إن العناية الإلهية، أنقذت أطفال وخدام كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، وكذلك الخدمة الأمنية للكنيسة، من اصطدام سيارة ملاكي بهم بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما أدي إلى انحرافها واصطدامها بالحواجز والمدخل المؤدي لباب الكنيسة، وإصابة قائد السيارة ومرافق له، حيث وقع التصادم بعد ثوان قليلة من تحرك حافلة الكنيسة من موقعها أمام المدخل بعدما استقلها الأطفال.

وقد تسبب الحادث في حدوث حالة من القلق بين المارة بمحيط الكنيسة حيث تسبب اصطدام السيارة الملاكي بشكل مفاجئ في الحواجز الحديدية في حدوث صوت مدوي بالمنطقة لكنه سرعان ما عاد الهدوء بعدما تبين أنه الحادث عفوي.

من جانبه، طالب مجلس الكنيسة بإقامة «مطبين صناعيين»، يتم إقامتهما قبل وبعد بوابتي الكنيسة، حفاظاً على أرواح المصلين وقاصدي الكنيسة، بعدما نبه الحادث لضرورة إقامة مطبات صناعية حماية لأرواح المصلين المترددين على الكنيسة.

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