180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رمضان صبحي فشل في قيادة فريقه لحجز مقعدا بنهائي الكونفدرالية للعالم الثاني على التوالي، حيث لم يكن له أي بصمة واضحة في اللقاء إذ لم يسدد أي تسديدة سواء على مرمى الرجاء أو خارجه خلال المبارتين.

لم ينجح رمضان صبحي في صناعة أي فرصة محققة طوال فترة وجوده في الملعب ولم يقم سوى بمراوغة وحيدة فقط لا غير، إضافة إلي إهداره ركلة جزاء أمام الرجاء.

ويعتبر رمضان صبحي واحدا من أبرز الأسماء التي يتمنها جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلى بشكل تام بعد رحيله إلى بيراميدز، وترى جماهير الزمالك أن رمضان صبحي يستطيع صناعة الفارق مع الأبيض خلال الفترة المقبلة حال إتمام اتفاقه.

رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز

وتشير العديد من الأسباب إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك لا يعد بالأمر المستحيل ويمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية :

1- انقطاع علاقة رمضان صبحي مع الأهلي

شهدت الأيام الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين رمضان صبحي وإدارة الأهلى بسبب تفضيل اللاعب عرض بيراميدز عن البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما زادت الأمور سوءا بشأن رمضان صبحي داخل الأهلى نتيجة مهاجمة اللاعب إدارة النادي الأهلى خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية بجانب هجوم جماهير الأهلى المتتالي عليه عبر السوشيال ميديا.

2- الحماية الجماهيرية البيضاء

يحظى نادى الزمالك بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل مصر، ويعد القطب الثاني فى الكرة المصرية مع الأهلى، ودائما ما يبحث أى لاعب كرة قدم عن جمهور كبير يدعمه ويشجعه على مواصلة العروض المميزة التي يقدمها، ويفتقد رمضان صبحى الجزئية الجماهيرية فى تجربته الحالية مع بيراميدز رغم المبالغ المالية الطائلة التي يحصل عليها اللاعب داخل الفريق السماوي.

وشهدت الأيام الماضية أيضا دعما كبيرا لرمضان صبحى من قبل جماهير الزمالك فى ظل الإعجاب الشديد بالمستوى الذى يقدمه اللاعب.

رمضان صبحي

3 - تذبذب مستوى رمضان صبحي مع بيراميدز

يعد هذا الموسم واحدا من المواسم غير الجيدة بالنسبة لـ رمضان صبحي عما كان يقدمه فى السنوات الماضية ، وبدأ اللاعب يفكر جديا في الرحيل عن بيراميدز والانضمام لنادى جماهيري كبير من أجل استعادة مستواه المعهود.