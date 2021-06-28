عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

180 دقيقة = 0 تسديد .. أرقام كارثية لرمضان صبحي بعد الخروج من الكونفدرالية

صدى البلد

تأهل فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب والاياب، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب محمد الخامس فى دور الإياب بنصف كأس الكونفدرالية الإفريقية.

رمضان صبحي فشل في قيادة فريقه لحجز مقعدا بنهائي الكونفدرالية للعالم الثاني على التوالي، حيث لم يكن له أي بصمة واضحة في اللقاء إذ لم يسدد أي تسديدة سواء على مرمى الرجاء أو خارجه خلال المبارتين.

لم ينجح رمضان صبحي في صناعة أي فرصة محققة طوال فترة وجوده في الملعب ولم يقم سوى بمراوغة وحيدة فقط لا غير، إضافة إلي إهداره ركلة جزاء أمام الرجاء.

ويعتبر رمضان صبحي واحدا من أبرز الأسماء التي يتمنها جماهير الزمالك في الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء علاقة اللاعب بالنادي الأهلى بشكل تام بعد رحيله إلى بيراميدز، وترى جماهير الزمالك أن رمضان صبحي يستطيع صناعة الفارق مع الأبيض خلال الفترة المقبلة حال إتمام اتفاقه.

رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز

وتشير العديد من الأسباب إلى أن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك لا يعد بالأمر المستحيل ويمكن توضيح ذلك في النقاط الآتية :

1- انقطاع علاقة رمضان صبحي مع الأهلي 

شهدت الأيام الماضية توترا كبيرا فى العلاقة بين رمضان صبحي وإدارة الأهلى بسبب تفضيل اللاعب عرض بيراميدز عن البقاء داخل جدران القلعة الحمراء.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إنما زادت الأمور سوءا بشأن رمضان صبحي داخل الأهلى نتيجة مهاجمة اللاعب إدارة النادي الأهلى خلال استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية بجانب هجوم جماهير الأهلى المتتالي عليه عبر السوشيال ميديا.

2-  الحماية الجماهيرية البيضاء

يحظى نادى الزمالك بقاعدة جماهيرية كبيرة داخل مصر، ويعد القطب الثاني فى الكرة المصرية مع الأهلى، ودائما ما يبحث أى لاعب كرة قدم عن جمهور كبير يدعمه ويشجعه على مواصلة العروض المميزة التي يقدمها، ويفتقد رمضان صبحى الجزئية الجماهيرية فى تجربته الحالية مع بيراميدز رغم المبالغ المالية الطائلة التي يحصل عليها اللاعب داخل الفريق السماوي.

وشهدت الأيام الماضية أيضا دعما كبيرا لرمضان صبحى من قبل جماهير الزمالك فى ظل الإعجاب الشديد بالمستوى الذى يقدمه اللاعب.

رمضان صبحي

3 - تذبذب مستوى رمضان صبحي مع بيراميدز

يعد هذا الموسم واحدا من المواسم غير الجيدة بالنسبة لـ رمضان صبحي عما كان يقدمه فى السنوات الماضية ، وبدأ اللاعب يفكر جديا في الرحيل عن بيراميدز والانضمام لنادى جماهيري كبير من أجل استعادة مستواه المعهود. 

الرجاء بيراميدز الرجاء البيضاوي الكونفدرالية رمضان صبحي الأهلى رمضان

ترشيحاتنا

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ