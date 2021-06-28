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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

القصة الكاملة لـ التشكيك في شهادة الثانوية العامة لطالب بـ تانية طب القاهرة

طالب بطب القاهرة
طالب بطب القاهرة

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الأخيرة ، انتشارا لإستغاثة مصورة من طالب في كلية طب القاهرة بسبب واقعة غريبة من نوعها ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لهذا الموضوع .

 

ماذا قال طالب طب القاهرة في فيديو الاستغاثة ؟

 

أنا الطالب فادي أيمن، طالب في الفرقة الثانية بكلية الطب جامعة القاهرة "طب القصر العيني" ، باعمل الفيديو ده عشان استغيث بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي  ووزيري التربية والتعليم والتعليم العالي وسيادة النائب العام ..  أنا طالب عادي زي أي طالب في كلية الطب ، المفروض بنجهز حاليا لامتحانات آخر السنة ، لكني فوجئت بتليفون من شئون الطلاب عندي في الكلية بيقولوا لي انت محروم من دخول الامتحان وطلبوا مني اروح للشئون القانونية المركزية في جامعة القاهرة .. ولما روحت قالوا لي نتيجة الثانوية العامة بتاعتك مزورة والمجموع ده بتاع حد تاني وأنت واخده

وأضاف الطالب :  طيب انا دلوقتي معايا رقم جلوسي الاصلي بتاع الثانوية العامة محتفظ بيه بالصدفة ، روحت اطلع اثبات من الادارة العامة للامتحانات ان ده رقم جلوسي ، و هناك اتفاجئت انه متغير عندهم. 

وقال الطالب : طب انا كدة اعمل ايه حقي راح ودرجاتي بتروح وفي واحد تاني واخد رقم جلوسي و اسمي وداخل بيه كلية تانية.. انا طالب منكم تساعدوني عشان عندي امتحان السبت الجاي.  

هل يملك طالب طب القاهرة مستندات تدل على حقه الضائع ؟

نشر والد الطالب المذكور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كافة المستندات التي تكشف أن الطالب بالفعل دخل امتحانات الثانوية العامة عام 2019 وكان ررقم جلوسه 292550 ، وبياناته المسجلة على رقم الجلوس المكتوب بخط يده تؤكد ان اسمه فادي أيمن منصور ويدرس بمدرسة الشهيد حسام حمزة عبد العزيز التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وكان يدرس في شعبة علمي علوم بالعام الدراسي 2019 .

ماذا فعل وزير التربية والتعليم عند وصول الفيديو إليه ؟

وصل هذا الفيديو لمكتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعلى الفور أصدر تعليمات رسمية عاجلة بالبحث والتأكد من مدى صحة ما جاء في مضمون هذا الفيديو المتداول مشددا على “ ان الطالب لو له حق لازم ياخده”.

ماذا اكتشف قيادات وزارة التربية والتعليم بعد البحث في الواقعة ؟

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : ان مسئولي وزارة التربية والتعليم تأكدوا بعد البحث في جميع المستندات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة الخاصة بالطالب المذكور عام 2019 ، أنه قد حصل في الثانوية العامة  على مجموع 405، من 410،  وهو ما يؤكد انه من الطلاب المتفوقين و ان وجوده في كلية الطب امر طبيعي وفقا لمجموعه

من المخطئ في ازمة طالب طب القاهرة ؟

كشف المصدر ان المشكلة تكمن في ان احد موظفي الادارة العامة للامتحانات هو من ابلغ ادارة جامعة القاهرة بأن نتيجة الطالب المذكور غير مدرجة في السجلات الخاصة بإمتحانات عام 2019، وبناء عليه قررت إدارة كلية الطب منعه من دخول الامتحانات تحت شعار “ انت نتيجتك مزورة”

ماذا قررت وزارة التربية والتعليم لـ انقاذ طالب طب القاهرة ؟

على الفور قررت وزارة التربية والتعليم ، ان يتم رسميا بعد مراجعة السجلات مرة أخرى، إبلاغ جامعة القاهرة بشكل رسمي بأن الطالب نتيجته صحيحة و مقيدة لدى الوزارة وان ما حدث هو خطأ فردي من احد موظفي الادارة العامة للامتحانات ، وذلك في محاولة من الوزارة لاثبات احقية الطالب في الدراسة بطب القاهرة ودخول الامتحانات

 كما قرر وزير التربية والتعليم ، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في هذا الخطأ الكبير.

ومن المتوقع خلال الساعات القادمة أن يتم الاعلان بشكل رسمي عن انصاف طالب طب القاهرة المستغيث وعقاب المتسبب فيما تعرض له من ظلم وضغط عصبي بسبب تهديد مستقبله الدراسي بدون ذنب.

طب القاهرة طالب القصة الكاملة الثانوية العامة جامعة القاهرة

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