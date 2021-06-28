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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عند اللي قلعوا وشربوا.. رسالة شديدة من هالة سرحان لـ فتاة المايوه

صدى البلد

هاجمت الإعلامية الكبيرة هالة سرحان دينا هشام الشهيرة بـ فتاة المايوه الشرعي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت هالة سرحان عبر حسابها قائلة "حكاية الشابة المستهترة اللي بتعيط وتردح إنها عايزة تعيش حياتها ومنعوها من المايوه الشرعي حقها تلبس ماتريد لكن يبدو انها تؤدي دور ضد التعاطف الشعبي مع فتاة الفستان وأعلنت انهم معرفش مين ( هم ) سكتوا علي اللي قلعوا وشربوا وغنوا وقالت وسكتنا لكم طيب انت عايزة تروحي عندهم ليه أصلا ؟؟؟؟


فجرت دينا هشام فتاة المايوه الشرعي مفاجأة خلال تصريحات خاصة لـ " mbc مصر ، أنها ابنة الدكتورة هبة قطب متخصصة في الاستشارات الزوجية والأسرية.

وقالت دينا هشام عن واقعة التنمر ومنعها من النزول إلى حمام السباحة بالمايوه الشرعي : "  إن حمام السباحة الأولمبي بالنادي المشتركة فيه يتم تخصيصه للأشخاص من سن 21 عاما فيما فوق، وهي بسن الـ26 عاما، «الأوليمبي الكبير مش بيكون حاجة هادية ودائما هلاقي ناس بتتدرب وتزعق حواليا، ومنع الناس يعملوا حاجة مش هتضرهم والحريات كلها لازم تحترم».

وتابعت دينا هشام : «أنا هروح بقلب جامد وأنزل البسين في أي حتة وأقوله أن القانون بيساعدني، ولكن لو فيه قانون من وزارة الشباب والرياضة يجب اللائحة الداخلية للنوادي التي تمنع تنزول المحجبات فيها هكون شاكرة جدا، لأن أغلب النوادي تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة

 

واقعة التنمر mbc مصر فتاة المايوه الشر وزارة الشباب والرياضة هالة سرحان

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