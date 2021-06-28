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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبراء يحذرون من تناول المسكنات قبل الحصول على لقاح كورونا

صدى البلد

يعد الحصول على لقاح  فيروس كورونا ، خطوة حاسمة بالنسبة لمعظمنا ، فإن التعامل مع الآثار الجانبية قد يكون غير مريح بعض الشيء ، وقد يجعل البعض مترددًا في الحصول على اللقاح في المقام الأول.

 

والحفاظ على إعادة شحن الجهاز المناعي وراحته جيدًا، هي إحدى الطرق لتقليل الآثار الجانبية للتطعيم بشكل طبيعي ومع ذلك ، وخوفًا من الآثار الجانبية التي قد تصاحب اللقاح ، يلجأ الكثيرون إلى تناول مسكنات الألم ، حتى قبل أخذ اللقاح.

 

لا يستحسن استخدام المسكنات لمكافحة بعض أشكال الألم أو الالتهاب فقط بعد الحصول على اللقاح ، ولكن خبراء الصحة يحذرون الناس بشكل متزايد من عدم تناول المسكنات قبل أن يتم تحديد موعد للحصول على اللقاح. 

 

ماذا تفعل المسكنات قبل تلقي لقاح كورونا ؟

 

حيث تعمل الأدوية والمسكنات على تخفيف الالتهاب يتم تصنيف معظم الأدوية على أنها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ، والتي تمنع المواد الكيميائية التي تسبب الألم والالتهاب وتعمل على تقليل شدة الألم بمرور الوقت. 

 

واعتمادًا على النوع والاستخدام ، يمكن وصف أشكال مختلفة من مسكنات الألم للشخص ، مثل الباراسيتامول أو المواد الأفيونية.

 

في حين أن معظم مسكنات الألم متوفرة بدون وصفة طبية ، إلا أنها قد تكون محفزة على العادة ولا ينصح حقًا بتناولها بشكل منتظم ، أو عندما لا يتم وصفها، وتوصلت العديد من الدراسات إلى أن الاستخدام المطول لمسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

 

وهناك الكثير من الأمور الحاسمة التي يجب مراعاتها عدم الانخراط في أي نشاط ، أو تجنب تناول الأشياء التي قد تضر بفعالية اللقاح أو تقلل من الاستجابة المناعية للقاح إن إبعاد بعض الأدوية عن الاستخدام ، عندما يكون من المقرر أن تحصل على لقاحك هو أمر قد يكون ضارًا ، وينصح الأطباء الآن باتباعه بدقة.

 

 فلا يوجد دليل على كيفية تفاعل الأدوية ، ولقاحات فيروس كورونا عند تناولها معًا ، فإن تناول الأدوية كإجراء وقائي لتقليل الآثار الجانبية  ، حيث لا يتفاعل كل شخص مع اللقاح في نفس الوقت طريق وينطبق الشيء نفسه على أدوية الحساسية ، مثل مضادات الهيستامين ، التي لا تنفي خطر إصابتك برد فعل تحسسي (أو حتى ردود فعل سلبية).

 

بشكل عام ، قد يكون تناول المسكنات مفيدًا فقط ، إذا حدث لك ظهور آثار جانبية متوسطة إلى شديدة تزعجك أو تعترض طريقك في أداء الوظائف الروتينية.

 

على الرغم من أن هناك أدلة محدودة تؤكد تناول مسكنات الألم سيكون سيئًا قبل التطعيم ، هناك العديد من الأبحاث التي أجريت على مر السنين أن أنواعًا معينة من مسكنات الألم يمكن أن تتداخل مع عمل الجهاز المناعي- وهذا هو الشيء ذاته الذي يُطلق عليه اللقاح يحاول جاب القيام به عندما يتم إعطاء اللقاح ، فإنه يحفز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة تؤدي بعد ذلك إلى بعض التفاعلات الالتهابية ، والمعروفة أيضًا باسم الآثار الجانبية ومن ثم ، فإن استخدام المسكنات مسبقًا قد يثبط جهاز المناعة عن أداء عمله بشكل صحيح.

 

وجدت دراسة أخرى أجريت على الفئران ونشرت في مجلة علم الفيروسات أن بعض الأدوية المضادة للالتهابات يمكن في الواقع أن تقلل من إنتاج الأجسام المضادة وتحد من الاستجابة المناعية.

 

بالنسبة للآثار الجانبية ، يتفاعل كل شخص بشكل مختلف مع الآثار الجانبية لذلك فإن الاعتماد على مسكن للألم لا يوفر أي شعور بالطمأنينة بأنك قد لا تتعرض لأعراض جانبية التقرح والألم في الذراع والحمى والقشعريرة والضعف كلها آثار جانبية خفيفة للقاح ، والتي تميل إلى الشفاء في غضون 2-3 أيام.

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