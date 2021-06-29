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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

باقات نت و3 آلاف جنيه مكافأة تلقي لقاح كورونا في هذا البلد

لقاح كورونا
لقاح كورونا

في حملة حكومية لزيادة معدلات التطعيم، تقدم دولة اليونان لشبابها بطاقة نقدية بقيمة 150 يورو (حوالي 3 آلاف جنيه مصري) وشهرًا مجانيًا من باقات الإنترنت عند الحصول على أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

 

وكانت اليونان ، قد خففت من الإجراءات الاحترازية والقيود مع انخفاض إصابات كورونا، لكن المخاوف تتزايد بشأن انتشار متغير دلتا الأكثر عدوى.

 

وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في اجتماع وزاري "بتلقي الجرعة الأولى من اللقاح سيحصل الشباب على بطاقة مسبقة الدفع بقيمة 150 يورو"، مضيفا أنه دين للشباب، هدية امتنان".

 

وأوضحت الحكومة ، أن حوالي 940 ألف يوناني تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا سيتلقون أول جرعة لقاح ضد كورونا بحلول نهاية العام سيكونون مؤهلين للحصول على مكافأة "تصريح الحرية" النقدية.

 

كما ستسمح لهم الحكومة اليونانية بقضاء إجازاتهم الصيفية والفعاليات الثقافية اعتبارًا من 15 يوليو.

 

ووفقًا للأرقام الحكومية، فإن حوالي ثلث السكان البالغ عددهم 11 مليونًا في اليونان قد تلقوا اللقاحات المضادة لكورونا.

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