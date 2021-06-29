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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

خلال لقائه بـ آل الشيخ.. رئيس البرلمان العربي يشيد بجهود السعودية في دعم استقرار المنطقة

صدى البلد

أشاد رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالجهود المتواصلة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية وجهود الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد في دعم الأمن والاستقرار في الوطن العربي والدفاع عن القضايا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ، فضلا عن المكانة الكبيرة التي تبوأتها مكانة المملكة في المجتمع الدولي باعتبارها من كبرى الدول الداعمة للسلام وهو ما تجلى في  استضافتها أعمال اجتماعات  قمة العشرين في العام 2020 .


جاء ذلك خلال لقائه الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية على هامش تقليده بوسام التميز العربي كأول شخصية برلمانية عربية تحصل عليه خلال الجلسة الختامية للبرلمان العربي التي أقيمت في القاعة الكبرى بمقر جامعة الدول العربية  .

وأشار العسومي إلى القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في كافة المجالات مما جعلها مركزا إقليميا ودوليا في مختلف القضايا التي تهم الوطن العربي والعالم بأسره،  فضلاً عن ريادتها وقيادتها جهود مكافحة الارهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وصوره بما يعزز من حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والذي تجلى من خلال دعمها للعديد من المبادرات والحلول التي تعزز من حفظ مقدرات الدول و شعوبها وبما يمنع التدخلات الداخلية فيها  .

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن المبادرات الخلاقة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على كافة المجالات ومنها "السعودية الخضراء" و "الشرق الأوسط الأخضر " ، معبراً عن خالص شكره للمواقف العظيمة التي تقوم بها المملكة في نصرة القضايا العربية والدفاع عنها في أحلك الظروف ما يؤكد عمقها الاستراتيجي ودورها في صون وحماية الأمن القومي العربي .

كما أشاد العسومي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة بفضل السياسة الحكيمة لجلالته التي انعكست على الدبلوماسية البحرينية التي حققت العديد من النجاحات في سبيل تحقيق الترابط الخليجي والعربي بما يسهم في تعزيز  مكانتها الإقليمية والدولية .

ومن جانبه أشاد الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى السعودي بالجهود الجبارة والطفرة التي حققتها مملكة البحرين بفضل قيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين  وهو ما يعزز ريادتها على كافة المستويات فضلاً عن ما تقدمه من جهود لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك و مشيدا بحكمة جلالة الملك المفدى في مختلف القضايا.

كما أشاد رئيس مجلس الشورى السعودي بما وصلت له العلاقات البحرينية السعودية من تكامل و تواصل في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتي جسدت أسمى معاني التكامل والترابط بين المملكتين وسبل توطيد العلاقات التاريخية التي تجمعهما لخدمة الشعبين الشقيقين مشيرا الى أن رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بالمملكة العربية السعودية  وأخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين  يؤكد على اهتمام قيادة البلدين في تعزيز سبل التواصل .

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