مصر فقدت رجلًا عظيما…مي سليم تنعي أنسي ساويرس .. شاهد

نعت الفنانة مي سليم رجل الأعمال أنسي ساويرس الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

وكتبت مي سليم عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: مصر فقدت رجلًا عظيما خالص التعازي لجميع افراد عائلة ساويرس في فقدهم السيد أنسي ساويرس البقاء لله

وأعلن الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وفاة رجل الأعمال أنسي ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ونصيف وسميح، وعميد عائلة ساويرس في مصر.

وكتب “دوس” عبر موقع التواصل الاجتماعي، منشور مقتضب، قال فيه “ودعا انسى بك ساويرس”، ولم تعلق الأسرة على الخير حتى كتابة ذلك الخبر.

وعن السيرة الذاتية للراحل، توفي أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.

وعن حياته العملية، فقد أسس الراحل "شركة لمعي وأنسي" للمقاولات وهو إبن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة، ثم أسس "شركة أورسكوم للتجارة والمقاولات" عام 1975 والمعروفة اليوم باسم "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".

كما شغل الملياردير الراحل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة أوراسكوم للفنادق ومشروعات التنمية"، و"بنك مصر"، و"الشركة الفرعونية للتأمين".

وكان الملياردير أنسي ساويرس متزوج من السيدة "يسرية لوزة" وله ثلاثة أبناء هم، نجيب ساويرس، سميح ساويرس، ناصف ساويرس، الذين يقودون الأن مختلف شركات المجموعة الأم "أوراسكوم”، ومن أبرز مراحل حياته هي هجرته إلى ليبيا عام 1966، حيث عمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يعود إلى مصر في منتصف السبعينات، وكان ذلك بعد أن رأس شركته البأولى لمدة 5 سنوات عقب تأميمها على مرحلتين جزئين وكليا عام 1961.