الأمم المتحدة: الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا لا يزال غير واضح

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تأثير وقف إطلاق النار، المعلن من جانب القوات الإثيوبية في تيجراي لا يزال غير واضح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية: "زملائنا العاملون في المجال الإنساني يقولون لنا إن هناك عطل في خدمة الاتصالات والانترنت في تيجراي حتى اليوم"، مضيفًا أن تأثير الهدنة على العمليات الإنسانية لا يزال غير واضح.

انسحب جنود من قوات إريتريا المتحالف مع الجيش الإثيوبي برئاسة آبي أحمد من 3 بلدات رئيسية في إقليم تيجراي بعد يوم من سيطرة مقاتلي تيجراي على عاصمة الإقليم وتراجع القوات الإثيوبية وإعلان حكومة آبي أحمد وقفاً فوريا لإطلاق النار من جانب واحد.

وحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، أدى التحول السريع في الحرب التي استمرت قرابة 8 أشهر إلى جعل الناس يتدافعون لفهم الآثار المترتبة على الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، حيث كانت الاتصالات معطلة إلى حد كبير. وفق ما قاله أشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشهود أكدوا الانسحاب شريطة عدم الكشف عن هويتهم حفاظًا على سلامتهم.

