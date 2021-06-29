عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: الوضع في إقليم تيجراي بإثيوبيا لا يزال غير واضح

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن تأثير وقف إطلاق النار، المعلن من جانب القوات الإثيوبية في تيجراي لا يزال غير واضح.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريحات صحفية: "زملائنا العاملون في المجال الإنساني يقولون لنا إن هناك عطل في خدمة الاتصالات والانترنت في تيجراي حتى اليوم"، مضيفًا أن تأثير الهدنة على العمليات الإنسانية لا يزال غير واضح.

انسحب جنود من قوات إريتريا المتحالف مع الجيش الإثيوبي برئاسة آبي أحمد من 3 بلدات رئيسية في إقليم تيجراي بعد يوم من سيطرة مقاتلي تيجراي على عاصمة الإقليم وتراجع القوات الإثيوبية وإعلان حكومة آبي أحمد وقفاً فوريا لإطلاق النار من جانب واحد.

وحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، أدى التحول السريع في الحرب التي استمرت قرابة 8 أشهر إلى جعل الناس يتدافعون لفهم الآثار المترتبة على الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، حيث كانت الاتصالات معطلة إلى حد كبير. وفق ما قاله أشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشهود أكدوا الانسحاب شريطة عدم الكشف عن هويتهم حفاظًا على سلامتهم.
 

أمريكا تهدد إثيوبيا وإريتريا بشأن الأعمال العدائية في إقليم تيجراي

بيان جديد لجبهة تحرير تيجراي بشأن قوات آبي أحمد

الأمم المتحدة القوات الإثيوبية تيجراي المجال الإنساني العمليات الإنسانية الهدنة الجيش الإثيوبي إريتريا أبي أحمد

ترشيحاتنا

تحويل 50 مليار دولار في حساب زوجين عن طريق الخطأ..وهكذا تصرف الزوج

وزير التعليم يكشف نظام تنسيق الجامعات بعد تطبيق امتحانات الثانوية العامة الجديدة

سعر الذهب فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

نشرة المرأة والصحة: أعراض الفطر الأخضر.. مرضى كورونا أكثر عرضة لشلل نصفي

أسباب صيام العشر الأوائل من ذي الحجة .. 8 أمور تجعلك تصومها

وزير التعليم يزف أخبارا سارة لـ طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفي منذ يومين.. لماذا أجلت عائلة أنسي ساويرس إعلان خبر الوفاة؟.. تفاصيل

وزير التعليم يكشف تفاصيل الشكل النهائي لـ امتحانات الثانوية العامة

دولة عربية تحصل على 100 مليون دولار لمواجهة كورونا

تاكيس جونيس يقترب من تدريب بيراميدز خلفا لـ أروابارينا

الأهلي يعلن غياب وليد سليمان لمدة شهر

الكاف يقترب من نقل نهائي دوري أبطال أفريقيا من المغرب

السعودية تبدأ تلقيح الأطفال ضد كورونا

رسميا .. إقالة أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 3 آلاف سنة.. اكتشاف رفات أقدم ضحية لسمكة قرش ..صور

فعل غريب.. بائع فاكهة يلقي بالبطيخ في الهواء والسبب صادم.. شاهد

دب الماء أقوى مخلوق على الأرض.. طوله 1 مللي ويمكنه العيش في الفضاء|فيديو

7 آلاف سنة.. اكتشاف أثري داخل كهف في السعودية |صور

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قدم موسيماني أمام كايزر تشيفر.. نتائج متفائلة

فيديوجراف.. القبض على رجل الأعمال حسن راتب ..علاقته بنائب الجن

فيديوجراف.. رد حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب على التسجيل الصوتي المسرب

أول رادار مصري| القوات المسلحة تستعرض إمكانيات الدفاع الجوي بمناسبة عيدها

المزيد

ساحة رأي

رانيا الفولي تكتب: «سقوط حنين» (1)

د. علاء الشال يكتب: المجالس بالأمانات

محمد أبوزيد محمد يكتب: بين فستان ونقاب.. يا قلب لا تحزن !

د. خالد بارود يكتب: مصر الجديدة بعيون فلسطينية

أحمد فهيم يكتب: «جاويش»

نرمين الشال تكتب: حنين ومودة.. واستهداف الصغار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

هويدا دويدار

انتهاك منصات التواصل للقيم المجتمعية

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع البلوكتشان الدولى

ريهام مازن

تجريم الختان.. انتصار للمرأة المصرية

حسين متولى

إسكان النقابات

مجدي أبوزيد

أنقذوا المعاهد العليا الخاصة من الإغلاق

إبراهيم شعبان

100 عام.. لماذا تخلفت الدول العربية؟

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ