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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل النواب: نحتاج تطوير العنصر البشري ورفع كفاءته

أبوالعينين: «السكك الحديدية» ظُلمت جيلين كاملين.. وتشهد طفرة حاليًا من الإحلال والتجديد

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بجهود وزارة النقل من أجل عمليات التطوير والتحديث الشامل في ملف السكة الحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة، قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.

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وأشار وكيل البرلمان، إلى أن هذه القروض تستهدف بناء العقول التكنولوجية في منظومة السكة الحديد، مؤكدا أن الوزير قال إن أي مشروع من خلال القرض يصرف على نفسه نتيجة تخفيض تكاليف التشغيل ومن خلال الإدارة الرشيدة.

ووجه أبو العينين، التحية للحكومة على برنامجها والذي يتضمن خططًا واضحة بشأن تطوير هيئة السكة الحديد، والتي تواجه الانهيار منذ ما يقرب من 50 عاما.

 

السكة الحديد ظُلمت جيلين كاملين

وقال وكيل البرلمان: السكة الحديد ظُلمت جيلين كاملين في عمليات التطوير، مشددا على أهمية تطوير العنصر البشري في المنظومة.

وقال: لا يمكن لعامل الدريسة زمان في السكة الحديد أن يكون في غرفة تحكم حاليا في ظل الثورة الكبيرة في عملية التطوير والتحديث، لذا لابد من عمليات التطوير للعنصر البشري.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن وزير النقل كان قبل أيام في إحدى القنوات الفضائية وتحدث بشكل مستفيض عن منظومة التحديث، وأن هناك تطور هائل في عمليات المتابعة والمراقبة، لكي نصل إلى صفر خطأ.

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