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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أونكتاد: انهيار السياحة الدولية بسبب كورونا قد يكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال 2020 و2021

صدى البلد

 أكد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) في تقرير له صدر صباح اليوم الأربعاء، أن انهيار السياحة الدولية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد يؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي أكثر من 4 تريليونات دولار خلال 2020 و2021.
وقال التقرير الذي قدمته هذه الوكالة بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأربعاء/- إنه على المستوى العالمي، أدت ضربة "كوفيد-19" للسياحة الدولية إلى خسارة في إجمالي الناتج المحلي تتجاوز الأربعة آلاف مليار دولار لعامي 2020 و2021 فقط.
وأوضح التقرير أن خسارة بالقيمة نفسها يمكن أن تسجل هذا العام.. مشيرا إلى أن انتعاش السياحة سيكون مرتبطا إلى حد كبير بالتوزيع المكثف للقاحات المضادة لكوفيد-19 في العالم.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التطعيم غير متساوية إذ تم تلقيح أقل من 1% من السكان في بعض الدول وأكثر من 60% في دول أخرى وأن الخسائر السياحية أكبر في الدول النامية.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏كما يعرف أيضا باسم "أونكتاد" هو منظمة دولية تساعد على إيجاد بيئة ملائمة تسمح باندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي ويعد الأونكتاد جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة يتناول قضايا التجارة والاستثمار والتنمية ويقع مقره في مدينة /جنيف/ السويسرية.

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