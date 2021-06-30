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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب| 5 أجهزة مرتبطة بحساب واحد بنفس الوقت

واتساب
واتساب

ذكر موقع "WABetainfo "، أن تطبيق واتساب مازال يعمل على تطوير ميزة الأجهزة المتعددة التي طال انتظاره، والتي من المحتمل أن تصل هذه الخاصية قبل نهاية العام الجاري، ولكن قبل الموعد المنتظر يعمل مطورو خدمة الدردشة على تحسين ميزته قبل إطلاقها بشكل رسمي.

ووفقا لموقع "androidworld"، تنطلق ميزة الأجهزة المتعددة، أو القدرة على استخدام حساب واتساب الخاص بك على أجهزة متعددة في نفس الوقت، إلى الإصدار التجريبي من التطبيق على نظام أندرويد، والذي يحمل رقم الإصدار 2.21.14.1.

 

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وحسبما اكتشف موقع "WABetainfo"، المتخصص في رصد مزايا تطبيق واتساب التجريبية، سيتمكن مستخدمو WhatsApp،  من الوصول إلى حساب الدردشة التابع لهم، عبر 5 أجهزة مختلفة بنفس الوقت.

 

دعم واتساب متعدد الأجهزة تصل قريبا


وتبعا للمعلومات، فأن الميزة ما تزال في مرحلة الاختبار لبعض الأجهزة حاليا، إذ يعمل مطورو التطبيق، على إضافة دعما لربط حساب المستخدم الموجود على هاتفه الذكي الذي يحمل الرقم المسجل بالخدمة، ليتمكن من الوصول إلى مراسلاته عبر الحاسب دون الحاجة لأن يكون الهاتف متصلا بالإنترنت.

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ووفقا لـ"WABetainfo "، من المقرر أن تصل الميزة الجديدة حاليا للنسخة التجريبية رقم 2.21.14.1، من تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد، وستصل إلى أجهزة أخرى لاحقا.

وكما يقوم واتساب أيضا بتحديث القسم الذي سيكون متاحًا عند تمكين الأجهزة المتعددة لحساب WhatsApp الخاص بك، وتشير المعلومات الأخيرة إلى أن رسائلك ومكالماتك ستظل مشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام ميزة دعم الأجهزة متعددة.

وستتوفر هذه الميزة في التحديث المستقبلي، وكما أكد مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك، وويل كاثكارت رئيس واتساب لـ WABetaInfo ، أن دعم الأجهزة المتعددة من المتوقع أن تكون متاحة في غضون شهرين.

زر مشاركة حزم الملصقات

ويشار إلى أن الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل أندرويد، حصل على ميزتين جديدتين مع تحديث الإصدار 2.21.13.17 على متجر جوجل بلاي، ووفقا لموقع WABetaInfo، سيتمكن مستخدمو تطبيق الدردشة المملوك لشركة فيسبوك ، مع التحديث الجديد، من إعادة توجيه حزم الملصقات إلى جهات الاتصال الخاصة بهم.

 

ولكن، لن يُسمح تطبيق التراسل الأشهر سوى بإعادة توجيه حزم الملصقات التي تم تنزيلها من عبر متجر واتساب، ويوفر النظام الأساسي للخدمة زرا للمشاركة في الجزء العلوي من حزمة الملصقات مما يشير إلى أنها قابلة للمشاركة فقط، وبمجرد النقر على هذا الزر سيقوم واتساب بإرسال رابط لعرض حزمة الملصقات وتنزيلها بسرعة.

 

وذلك إلى جانب تغييرا آخر، حيث أعاد تطبيق التراسل الفوري تصميم طريقة عرض الملاحظات الصوتية، وبدلا من الخط المستقيم الذي يظهر عند تشغيل الرسالة الصوتية الواردة، بجوار زر التشغيل أو الإيقاف المؤقت، سيرى المستخدم شكل موجات صوتية عند تشغيل الملف الصوتي.

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