هونر تطلق هاتف Honor X20 SE رسميا.. سعر ومواصفات

كشفت شركة هونر Honor، بهدوء عن هاتفها الذكي الأحدث Honor X20 SE، والذي من المقرر أن يتم طرحه رسميا للبيع في 9 يوليو القادم.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يأتي هاتف هونر Honor X20 SE، ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، وهو متاحا حاليا للحجز المسبق عبر متجر الشركة الالكتروني بالصين.

مواصفات هاتف هونر Honor X20 SE



يتميز هاتف Honor X20 SE، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD+، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، وتدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تحتوي على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ولعشاق التصوير، يشتمل هاتف Honor X20 SE، على إعداد كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f / 1.9، متصلة بمستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تدعم ميزات مثل التصوير بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل المشهد المزدوج، وإضافة الفلاتر ، و تقنية HDR، والتصوير الاحترافي.

ويتم تشغيل هاتف هونر Honor X20 SE، بواسطة معالج ميديا تك من نوع Dimensity 700، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

ويعمل هاتف هونر Honor X20 SE، بواسطة واجهة المستخدم Magic UI 4.0، والمرتكزة على نظام التشغبل أندرويد 11، ويضم الهاتف ماسح بصمات الأصابع على جانب الجهاز، والذي يعمل أيضا كمفتاح طاقة.

ويحزم هاتف هونر Honor X20 SE،، بطارية كبيرة بقوة 4000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5 واط، يتم شحنها عبر منفذ Type-C.

وبالنسبة للمواصفات الأخرى بـHonor X20 SE، يمتاز الهاتف بدعم بطاقة SIM المزدوجة، واتسصال شبكات Wi-Fi 802، وتقنية Bluetooth 5.1، ومقبس لسماعة الرأس بقياس 3.5 مللميتر، ويتميز الجهاز بتصميم نحيف من ثلاثة جوانب، بينما يأتي الإطار السفلي بتصميم أكثر سمكا، ويزن 179 جراما.

سعر هاتف هونر Honor X20 SE



يتوفر هاتف هونر Honor X20 SE، في الصين بأربعة ألوان هي :الأسود والأزرق والفضي والذهبي، مقابل سعر 278 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 300 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت، ويتوفر إصدار 8 + 128 جيجابايت، بسعر 309 دولار (أي ما يعادل 4 آلا و800 جنيه مصري).