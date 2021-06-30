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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز 10 تصريحات للرئيس السيسى خلال تفقده لمعدات مبادرة حياة كريمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم الأربعاء المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة فى مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصر وجاءت أبرز 10 تصريحات له كالتالى :

سوف نغير حال ومعيشة جميع أهالينا في المرحلة الأولى والثانية والثالثة

رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري

فى حال اصابة عشر أطفال بالضمور العضلى  يتكلف هذا  30 مليون دولار أي حوالى 450 مليون جنيه

نمتلك أكثر من 40 ألف جمعية أهلية لمتابعة مطالب الأهالى بالريف

احنا مش داخلين نعمل بس صرف صحى أو نحسن من مياه الشرب لا أحنا بنعمل برنامج متكامل سواء التعليم أو الصحة أو الاتصالات

الرئيس السيسى لـ أصحاب المصانع : لديكم فرصة حقيقية لتطوير قدراتكم وإمكانياتكم وتحسين جودة المنتج .

الدولة المصرية تحرص على توفير العلاج لهذا المرض للأطفال الأقل من 6 شهور

مشروع تطوير قرى الريف المصرى يعتبر مشروعا ضخما جدا.

مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليوني ونصف مليون فدان

البلاد مش هتتبنى بالكلام أو بالامانى الطيبة ولكن بالمعاناة والجهد الكبير


يُذكر أن الرئيس السيسي اجتمع أمس الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، واللواء تامر مختار مساعد قائد القوات الجوية للشئون الهندسية، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام.


وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول متابعة المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي "الدلتا الجديدة"، والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية في مصر علي امتداد محور الضبعة بواقع مليون فدان في مراحله الأولى قابلين للزيادة بالتوسع في المراحل التالية المستقبلية، حيث يضم المشروع في نطاقه عدة مشروعات محورية للتنمية الزراعية من ضمنها مشروع "مستقبل مصر".

وقد اطلع الرئيس على تطورات الموقف التنفيذي للمراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، فضلاً عن تفاصيل البنية الأساسية، وكذلك توفير مياه الري والتكلفة المالية.

وقد وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتوفير عناصر الجدارة التنفيذية لمشروع "الدلتا الجديدة"، وذلك ليصبح قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء واستصلاح الأراضي، ويساهم في استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للدولة وتحقيق الأمن الغذائي.

ومن أهم تلك العناصر هو توفير مياه الري اللازمة لاستصلاح الأراضي الزراعية الجديدة المستهدفة بالتنمية، وكذلك الاعتماد على نظم الري الحديثة والذكية، إلى جانب انتقاء نوعية المحاصيل الزراعية التي تتوافق مع طبيعة التربة والمناخ لهذه المنطقة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة ومردود زراعي وإنتاجي.

 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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