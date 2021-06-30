بالرقص والغناء أمام الأهرامات.. هكذا احتفلت ليلى زاهر بتخرجها من الثانوية

مازال الاحتفال المميز الذي ظهرت به الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر ، في حفل تخرجها من المدرسة الثانوية مسيطرا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس.

ليلى أحمد زاهر في حفل تخرجها

حفل تخرج ليلى أحمد زاهر

شاركت ليلى أحمد زاهر ، متابعيها على تطبيق انستجرام مجموعة من الصور لها ، أثناء غنائها ورقصها أمام الأهرامات في الحفل الذي أقامته مدرستها للاحتفال بتخرج عدد من الدفعات.

وتخرجت ليلى أحمد زاهر ، برفقة شقيقتها ملك، وبحضور والدتها هدى ووالدها الفنان أحمد زاهر الذي شارك مجموعة من الصور لابنته على حسابه بتطبيق انستجرام، وحرص على تهنئتهما بهذه المناسبة.

وعلق أحمد زاهر على الصور قائلا:" بناتي اتخرجوا النهاردة.. حالة غريبة أول مرة أحس بيها.. مشاعر كتير متلخبطة فرح و سعادة وفخر وخوف علي بكره ودموع مهو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه.. أحاسيس كتيرة ومع بعض مره واحدة".

واستطرد أحمد زاهر قائلا:"بس بجد كنت طاير من الفرح الحمدلله والشكر لله علي كل السعادة اللي كنت فيها الحمدلله علي تخرج ملك وليلي وعقبال منى ونور وربنا يفرحكم كلكم بولادكم.. ملك وليلي بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها".

ظهرت ليلى أحمد زاهر في فيديو على انستجرام، وهي تغني بالعربية والإنجليزية، وبدى عليها السعادة والانطلاق بهذه المناسبة التي تدخل معها في مرحلة جديدة من مشوارها وهي المرحلة الجامعية.

غنت ليلى أحمد زاهر من أمام الأهرامات، احتفالا بتخرجها بمشاركة زملائها وتشجيع أسرتها أغنيتين الأولى باللغة الإنجليزية وهي أغنية Never Enough للمغنية الأمريكية لورين ألريد، والثانية هي سقفة للمطرب رامي جمال.

وتبلغ ليلى أحمد زاهر من العمر 17 عاما، فيما تكبرها شقيقتها ملك بعام واحد، وعرف عنهما التقرب الشديد لبعضهما وظهورهما سويا في المناسبات بصورة مستمرة.

وبالتوازي احتفلت ليلى أحمد زاهر، منذ أيام بوصول متابعيها على تطبيق انستجرام إلى أكثر من 3 مليون متابع، تحرص على مشاركتهم يوميا عدد من الصور والفيديوهات من حياتها الخاصة والعملية.

وعلقت ليلى أحمد زاهر قائلة :" 3 ملايين قبلات لكم جميعًا شكرًا لكم على حبكم الثمين وغير المحدود ".

وظهرت ليلى أحمد زاهر بإطلالة أنيقة ولافتة اكشف عن جمالها وأناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي جمال بشرتها و عدم وضع الماكياج مما اثار اعجاب متابعيها.