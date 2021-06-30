لا تتجاهلها.. اكتشف أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا الطريقة الأكثر أمانًا لاكتساب المناعة ضد فيروس كورونا ، ومع معظم لقاحات Covid-19، فأنت بحاجة إلى جرعتين للحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية، يسمي علماء المناعة هذه الطريقة في إعطاء الأشخاص جرعات متعددة لتهيئة وتعزيز الجهاز المناعي.

تستخدم معظم اللقاحات (وليس كلها) - COVID-19 أو غير ذلك - التعزيز الأولي لزيادة الحماية، حتى أن البعض يحتاج إلى جرعات إضافية، وذلك لأن المناعة يمكن أن تتضاءل بمرور الوقت أو، كما هو الحال مع لقاح الإنفلونزا، يمكن للفيروس المسبب للمرض أن يتغير بحيث لا يوفر اللقاح الأصلي حماية جيدة.

تناول الجرعة الثانية فى كوفيد 19 يزيد من دفاعك ضد المرض

مع COVID-19 ، لدينا دليل قوي على أن تناول جرعة ثانية يزيد من دفاعك ضد المرض، على الرغم من ذلك، لا يبدو أن واحدًا من بين كل 40 شخصًا في المملكة المتحدة ممن تناولوا الجرعة الأولى قد حصل على الجرعة الثانية في الولايات المتحدة، كانت هناك تقارير عن تخطي الملايين من الناس لجرعاتهم الثانية وبذلك ، يعرض هؤلاء الأشخاص صحتهم للخطر.

فوائد تعزيز المناعة ضد فيروس كورونا من الجرعة الأولى

شوهدت فوائد التعزيز الأولي للقاحات COVID-19 في البداية في التجارب السريرية.

قارنت الدراسات المبكرة للقاحات COVID-19 المعتمدة حاليًا الاستجابات المناعية لدى الأشخاص الذين تلقوا جرعة أو جرعتين من اللقاح.

أظهرت النتائج أنه بعد الجرعة الثانية، كان لدى الأشخاص كميات أكبر من الأجسام المضادة لمحاربة الفيروس، مما يشير إلى أن تناول أكثر من جرعة واحدة من المحتمل أن يزيد من فعالية اللقاح.

ثم استمرت التجارب السريرية الأكبر مع نظام التعزيز الأول مع لقاح Pfizer / BioNTech، تم العثور على الحماية ضد أعراض COVID-19 بنسبة 52٪ بعد 12 يومًا من الجرعة الأولى (يستغرق بناء المناعة وقتًا) ثم ارتفعت الحماية إلى 95٪ بعد الجرعة الثانية.

مع لقاح Oxford / AstraZeneca، قدرت الحماية من أعراض COVID-19 بعد 22 يومًا من الجرعة الأولى بنسبة 76٪ عندما أعطيت جرعة ثانية بعد 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى، رفعت الحماية إلى 81٪.

خطر تجاهل الجرعة الثانية

هناك الآن سبب إضافي يجعلك تحصل على جرعتك الثانية، وهو أنواع فيروس كورونا الجديدة المثيرة للقلق، فمنذ أواخر عام 2020، كافحت المملكة المتحدة ضد متغير ألفا، وهو شكل أكثر قابلية للانتقال من الفيروس الذي أصبح سائدًا خلال فصل الشتاء، ومنذ ذلك الحين، تم التنافس على هذا المتغير مع متغير دلتا، وهو شكل أكثر قابلية للانتقال من الفيروس وهو الآن المسيطر بدلاً من ذلك.

A دراسة جديدة تستند إلى المختبر تشير إلى أن لقاح فايزر / BioNTech يوفر الحماية ضد فيروس كورونا المنتشرة حاليا المتغيرات، بما في ذلك ألفا ودلتا.

ومع ذلك، فقد وجدت أيضًا أنه بعد جرعة واحدة فقط، تختلف قدرة اللقاح على مكافحة المتغيرات المختلفة بشكل كبير.

درس العلماء استجابات الأجسام المضادة لـ 250 شخصًا تم تطعيمهم بلقاح Pfizer / BioNTech ضد خمسة أنواع مختلفة من فيروس كورونا، بما في ذلك "النوع البري" الأصلي الذي انتشر في أوائل عام 2020 بالإضافة إلى متغيرات ألفا ودلتا والعديد من الأشكال الأخرى، بعد الجرعة الأولى والثانية، نظر الباحثون لمعرفة ما إذا كان لدى الأشخاص أجسام مضادة قادرة على منع العدوى تسمى الأجسام المضادة المعادلة لهذه الأشكال المختلفة من الفيروس.

في الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح، كانت مستويات الأجسام المضادة المعادلة لمتغير دلتا أقل بكثير من متغير ألفا، وهذا يعني أن البحث أشار إلى أن جرعة واحدة قد توفر حماية أكبر من عدم تلقي التطعيم، لكن الأشخاص الذين تناولوا جرعة واحدة فقط سيكونون أقل حماية مما كانوا عليه قبل ظهور متغير دلتا بشكل حاسم ، يبدو أن هذه النتائج المختبرية تنعكس في العالم الحقيقي.

تتجلى أهمية تناول جرعتين بشكل أكبر عند النظر إلى معدلات الاستشفاء لـ COVID-19 تشير نسخة أولية حديثة أخرى من Public Health England إلى أن الحماية من الحاجة إلى علاج في المستشفى لـ COVID-19 الناجم عن متغير دلتا قد ارتفعت من 94٪ بجرعة واحدة إلى 96٪ بجرعتين من لقاح Pfizer / BioNTech.

يتضح الفرق بشكل أكبر في لقاح Oxford / AstraZeneca، حيث ارتفعت الحماية من 71٪ إلى 92٪ بجرعة ثانية.

على الرغم من عدم نشر هذه النتائج رسميًا بعد، إلا أن الأدلة قوية على أن الحصول على جرعة ثانية من اللقاح يزيد من حمايتك من الإصابة بالمرض والإصابة بمرض خطير، وفي الوقت نفسه، فإن الهيمنة الجديدة لمتغير دلتا قد جعلت الحماية الأقل التي توفرها جرعة واحدة أقل مما كانت عليه من قبل، لذلك فإن القيام بهذه الرحلة الثانية إلى عيادة اللقاح أمر بالغ الأهمية.