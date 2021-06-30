عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول التعاون المشترك بين هيئة تمويل العلوم

صدى البلد

قام الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بزيارة مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة؛ لمتابعة المشروعات البحثية الممولة من الهيئة، والاطلاع على أنشطة المركز، ودعم التعاون المشترك بين المركز والهيئة، بحضور د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ود. شيرين عاصم وكيل المركز لشئون البحوث، ود. محمد رسلان الأمين العام للمركز، وعدد من القيادات بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF).

يأتي ذلك  في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون بين المراكز والمعاهد والهيئات البحثية والأجهزة الأخرى في الدولة، للنهوض بمنظومة البحث العلمي، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"،

وتضمنت الجولة التفقدية زيارة عدد من مراكز التميز والمعامل البحثية بالمركز، منها: المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية؛ والذي يهدف إلى خدمة الباحثين في الجامعات المصرية والعربية ومراكز البحوث، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لتنمية الوعي البيئي والتأكيد على أهمية التنمية المستدامة وإدارة المخلفات واستخدام الطرق الحديثة للمعالجة وإعادة تدوير المياه، وأيضًا التدريب على أحدث الأجهزة المستخدمة في هذا المجال، فضلًا عن تقديم كافة الاستشارات العلمية لكل المهتمين بهذا المجال بالجامعات والمراكز البحثية.

كما تضمنت الجولة زيارة مركز التميز في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ومركز التميز في المعمل المركزي للمبيدات، كما تم تفقد  بعض المشروعات الممولة من STDF في معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.

txt

وزير التعليم العالي يستقبل سفير دولة سيراليون بالقاهرة لبحث التعاون بين البلدين

ومن ناحية أخرى، التقى د. ولاء شتا بعدد من الباحثين الحاصلين علي مشروعات علمية ممولة من الهيئة، لإتاحة الفرصة لهم لعرض الأفكار والآراء، وطرح كافة الاستفسارات المتعلقة بمجالات البحث العلمي المختلفة، وكيفية التقدم للحصول على تمويل مشروعاتهم، مؤكدا على أهمية الحل الفوري لكافة المعوقات التي تواجه الباحثين، والدعم الكامل لتدريبهم على التقنيات الحديثة وتوفير الفرص التدريبية لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لشباب الباحثين.

 

ومن جانبه، أشار د. محمد سليمان إلى أن هناك تعاون مشترك بين مركز البحوث الزراعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، موضحًا أن المشروعات البحثية بالمركز لابد أن تكون مشروعات قومية تخدم القطاع الزراعي في مصر، مؤكدًا على ضرورة أن تكون أهداف المشروعات البحثية تسير وفقًا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

 

وأوضحت د. شيرين عاصم أنه يتم المتابعة الدورية للمشروعات البحثية، وأنه من المقرر عقد لقاء شهري مع الباحثين الذين لديهم مشروعات ممولة لمناقشة المشاكل الخاصة بمشروعاتهم وكيفية حلها.
 

الدكتور خالد عبدالغفار التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي

ترشيحاتنا

للنقاش حول إيران وقضية خاشقجي .. وفد سعودي رفيع المستوى يزور أمريكا

شاهد .. عقد قران يوسف أوباما فى التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ